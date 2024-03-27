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У військовому госпіталі в Чернівцях встановили два ліфти за 8,5 млн грн
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У військовому госпіталі в Чернівцях встановили два ліфти за 8,5 млн грн

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У військовому госпіталі в Чернівцях встановили ліфт. facebook/Роман Клічук

У Чернівецькому військовому госпіталі встановили два ліфти, щоб полегшити пересування поранених бійців закладом. Роботи вартували 8,5 мільйонів гривень – це гроші, які міськрада виділила за два попередні роки.

Про це повідомив міський голова Роман Клічук у Facebook.

За інформацією Клічука, ліфти у госпіталі були необхідні, щоб поранені військові могли дістатися до операційного блоку, рентген-кабінету, інших відділень або просто вийти на вулицю.

У військовому госпіталі в Чернівцях встановили два ліфти
У госпіталі встановили два ліфти. facebook/Роман Клічук

Також цьогоріч виділили ще 3,5 мільйони гривень, щоб перепрофілювати терапевтичне відділення в хірургічне, оскільки зростає потреба у хірургічних втручаннях.

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