Поранив ножем та втік: на Вінниччині затримали 21-річного чоловіка

До восьми років позбавлення волі загрожує чоловіку, який ножем поранив знайомого та втік з місця події. Про це йдеться на сайті ГУНП у Вінницькій області.

Попередньо, 21-річний хлопець разом із товаришем прийшли до помешкання 59-річного знайомого.

Під час розпиття алкогольних напоїв підозрюваний звинуватив своїх гостей у зникненні тварини з території його господарства.

Коли чоловік виявив товариш у сусіда завдав множинні удари задньою частиною ножа по різних частинах тіла та наніс ножове поранення в плече та грудну клітину після чого втік з місця події. Потерпілого госпіталізовано до лікарні.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. За вчинене йому загрожує покарання до 8 років позбавлення волі.