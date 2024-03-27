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Поранив ножем та втік: на Вінниччині затримали 21-річного чоловіка
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Поранив ножем та втік: на Вінниччині затримали 21-річного чоловіка

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Поранив ножем та втік: на Вінниччині затримали 21-річного чоловіка
Поранив ножем та втік: на Вінниччині затримали 21-річного чоловіка. Фото: ГУНП у Вінницькіій області

До восьми років позбавлення волі загрожує чоловіку, який ножем поранив знайомого та втік з місця події. Про це йдеться на сайті ГУНП у Вінницькій області.

Попередньо, 21-річний хлопець разом із товаришем прийшли до помешкання 59-річного знайомого.

Під час розпиття алкогольних напоїв підозрюваний звинуватив своїх гостей у зникненні тварини з території його господарства.

Коли чоловік виявив товариш у сусіда завдав множинні удари задньою частиною ножа по різних частинах тіла та наніс ножове поранення в плече та грудну клітину після чого втік з місця події. Потерпілого госпіталізовано до лікарні.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. За вчинене йому загрожує покарання до 8 років позбавлення волі.

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