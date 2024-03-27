Обікрав могилу військового: жителя Вінниччини засудили до шести років ув'язнення

На Вінниччині 60-річного чоловіка, який викрав прапори та статуетки з могили військового, засудили до шести років позбавлення волі. Такий вирок виніс Калинівський районний суд.

Як повідомили на сайті Нацполіції, підозрюваний також виявився причетним до крадіжки з домогосподарства місцевої жительки. Під час проведення обшуків у нього знайшли та вилучили викрадене майно.

"До поліції звернулася мати полеглого захисника. Жінка повідомила, що невідомі особи викрали гранітні статуетки та прапори з могили її сина. У ході проведення досудового розслідування, поліцейські встановили причетність 60-річного мешканця Хмільницького району, який раніше потрапляв у поле зору правоохоронців як сімейний кривдник", — йдеться в повідомленні.

На підставі зібраних слідством доказів суд першої інстанції визнав чоловіка винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 (Крадіжка вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 3 ст. 297 (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або тілом померлого) Кримінального кодексу України.