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Закарпаття на порозі цвітіння сакур: в Ужгороді японські вишні зацвітуть на початку квітня
ПриродаЛЮДИдовкілляРегіони

Закарпаття на порозі цвітіння сакур: в Ужгороді японські вишні зацвітуть на початку квітня

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В Ужгороді вже розпочали квітнути магнолія, форзиція, церцис. А вже на початку квітня на Закарпатті зацвіте сакура. Про це Суспільному розказала завідувачка сектору агрометеорології Закарпатського обласного гідрометеоцентру Оксана Куклишин.

Аномально теплий лютий посприяв ранній весні, каже завідувачка сектору агрометеорології Закарпатського обласного гідрометцентру Оксана Куклишин.

"Прогнози нам говорять про те, що холодні ночі закінчуються, вони у нас будуть теплішими, також буде тепліше і вдень, а у суботу-неділю взагалі температура підніметься вище 20 градусів. І оце, може, останній день березня, початок квітня — 100% у нас почнеться сезон цвітіння сакур. Чим вищі температури, ми знаємо, що тоді період цвітіння скорочується. Через те, що у нас якихось аномально високих температур не буде, то цвітіння проходитиме досить так помірно, воно швидко не відбудеться", — розповіла експертка.

В Ужгороді вже розпустилися юдине дерево, форзиція, а подекуди й мигдаль. Одна із найвідоміших магнолій міста на площі Народній теж починає квітнути. Це знана в місті природна фотозона.

Закарпаття на порозі цвітіння сакур: в Ужгороді японські вишні зацвітуть на початку квітня
Цвітіння магнолії, м. Ужгород, 27 березня 2024 року. Суспільне Ужгород/Тетяна Рожновська
"Ми спостерігаємо цвітіння ранніх магнолій. Це Магнолія кобус, японська магнолія, яка є природним видом, тобто селекціонери не працювали над нею. А також ми бачимо цвітіння Магнолії зірчастої й Магнолії Лебнера. Вже починається цвітіння решти сортових гарних рожевих магнолій. Сакури теж скоро вже почнуть цвісти. Залежно від погоди. Вони як правило починають цвісти вкінці відцвітання магнолій", — розповідає лаборантка Ботанічного саду УжНУ Марина Медяник.

У Ботанічний сад УжНУ відвідувачі прийшли подивитися на перші цвітіння. Серед них — родина з Одеси.

"В Одесі ще нічого не цвіте. Побачили тут Магнолію півоновидну. Розкішна. І рожеві… от буквально за кілька днів і вони відкриються", — розповідає туристка з Одеси Любов.
Закарпаття на порозі цвітіння сакур: в Ужгороді японські вишні зацвітуть на початку квітня
Цвітіння сакури, м. Ужгород, 27 березня 2024 року. Суспільне Ужгород/Тетяна Рожновська

Закарпатська Туристична Організація оголосила 2024-й – роком квіткового туризму на Закарпатті.

"Наша мета — привернути увагу до своєрідної терапії. Коли людина дивиться на красу — вона заспокоюється, перемикається, подорожує, їде з місця в місце, щоб побачити щось нове, екзотичне, цікаве. Починаючи від першоцвітів, різних кущів, магнолій - воно все дуже цікаво. Людина має своєрідний квест: знайти ці місця", — додає туризмознавець Олександр Коваль.
Закарпаття на порозі цвітіння сакур: в Ужгороді японські вишні зацвітуть на початку квітня
Цвітіння Юдиного дерева, м. Ужгород, 27 березня, 2024 року. Суспільне Ужгород/Тетяна Рожновська

Квітнуть дерева сакури приблизно два тижні. У цей період розпускаються й інші екзоти, зокрема — яблуня Недзельського та мигдаль.

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