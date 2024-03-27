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Стало відомо про смерть військових Ігоря Гаврилюка та Андрія Береговича з Рівненщини
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Стало відомо про смерть військових Ігоря Гаврилюка та Андрія Береговича з Рівненщини

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Повідомили про смерть Ігоря Гаврилюка та Андрія Береговича
Повідомили про смерть Ігоря Гаврилюка та Андрія Береговича. Фото з Facebook тергромад

Повідомили про смерть військових Ігоря Гаврилюка з Костопільської громади та Андрія Береговича з Млинівської, що на Рівненщині.

Про це поінформували у Facebook тергромад.

Ігор Гаврилюк

Ігор Гаврилюк — житель міста Костопіль Рівненського району. Він загинув 22 березня у Донецькій області, отримав поранення несумісні з життям.

Похоронний кортеж прибуде в громаду 27 березня:

  • 19:00 — в'їзд похоронного кортежу в місто Костопіль. Маршрут вулицями: Рівненська — Богдана Хмельницького — Ольги Кобилянської — Василя Стуса.

Прощання з військовим відбудеться 28 березня:

  • 12:30 — заупокійна літія вдома.
  • 13:00 — чин похорону у соборі святих апостолів Петра і Павла ПЦУ.

Поховають Ігоря Гаврилюка на міському кладовищі.

Андрій Берегович

Андрій Берегович родом із села Береги Дубенського району. 20-річний військовий 13 січня отримав поранення під час артилерійського обстрілу у Харківській області. З того часу перебував у лікарні. 26 березня Андрій Берегович помер, не приходячи до тями.

Про дату і час прощання у громаді повідомлять додатково.

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