Повідомили про смерть військових Ігоря Гаврилюка з Костопільської громади та Андрія Береговича з Млинівської, що на Рівненщині.
Про це поінформували у Facebook тергромад.
Ігор Гаврилюк
Ігор Гаврилюк — житель міста Костопіль Рівненського району. Він загинув 22 березня у Донецькій області, отримав поранення несумісні з життям.
Похоронний кортеж прибуде в громаду 27 березня:
- 19:00 — в'їзд похоронного кортежу в місто Костопіль. Маршрут вулицями: Рівненська — Богдана Хмельницького — Ольги Кобилянської — Василя Стуса.
Прощання з військовим відбудеться 28 березня:
- 12:30 — заупокійна літія вдома.
- 13:00 — чин похорону у соборі святих апостолів Петра і Павла ПЦУ.
Поховають Ігоря Гаврилюка на міському кладовищі.
Андрій Берегович
Андрій Берегович родом із села Береги Дубенського району. 20-річний військовий 13 січня отримав поранення під час артилерійського обстрілу у Харківській області. З того часу перебував у лікарні. 26 березня Андрій Берегович помер, не приходячи до тями.
Про дату і час прощання у громаді повідомлять додатково.
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