Військові РФ атакували Нікопольщину: є загиблий і поранена

Вдень 27 березня військові атакували Нікополь на Дніпропетровщині. Внаслідок артобстрілу загинув 55-річний чоловік.
Про у своєму Telegram-каналі повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Наслідки атаки РФ на Нікополь, 27 березня 2024 року. Фото: телеграм-канал Сергія Лисака
За словами посадовця, пошкоджені приватні будинки, господарська споруда, лінія електропередач.
Пізніше Сергій Лисак повідомив, що через атаки військ РФ також поранена 49-річна жінка, вона лікуватиметься амбулаторно.
Загалом протягом дня Нікопольщину тричі обстрілювали з важкої артилерії та атакували п`ятьма дронами-камікадзе. Потерпали районний центр та Марганецька громада.
За уточненими даними, пошкоджені дві багатоповерхівки, 12 приватних будинків, 2 господарські споруди, авто, лінія електропередач.
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