На Дніпропетровщині встановили національний рекорд — найбільший святковий вишитий кептар. Його презентували на конференції, присвяченій розвитку легкої промисловості.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, над створенням кептаря понад місяць працювали пів сотні майстринь зі Львова, Києва, Дніпра, Чернігова, Хмельницького. Долучилися і переселенки. На ньому — традиційні орнаменти і вишита мапа України.

Вишита мапа України на рекордному кептарі. Фото: телеграм-канал Сергія Лисака

Ширина виробу – 2 м і 90 см, довжина – 3 м і 55 см, вага – майже 30 кг.

У рекордне національне вбрання, як зазначив посадовець, планують на свята одягати найвищий з усіх встановлених у світі — пам’ятник Тарасу Шевченку у Дніпрі.

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