На щиті: на Чернігівщині попрощалися з Дмитром Головком та Сергієм Сатуром

На Чернігівщині 27 березня попрощалися з Дмитром Головком та Сергієм Сатуром. Бійці загинули під час боїв на Донеччині.

Про це у коментарі Суспільному повідомили в Чернігівському обласному ТЦК та СП.

Солдат Дмитро Головко народився 11 січня 2004 року в селі Липове Чернігівської області. Навчався у місцевій школі І-ІІІ ступенів, а після неї — у Роменському вищому професійному училищі на Сумщині за спеціальністю "сантехнік, електрогазозварювальник".

Солдат Дмитро Головко. Чернігівський обласний ТЦК та СП

У 2023 році уклав контракт та став на захист України. Служив на посаді стрільця стрілецького відділення.

Загинув 21 березня 2024 року на Донеччині.

Попрощалися та поховали військового у рідному селі.

Молодший сержант Сергій Сатур народився 8 березня 1976 року в Криму. Там навчався у школі, а у 1989 році переїхав до Чернігова. Тут закінчив місцеву школу №19, після чого вступив у кулінарний технікум.

Молодший сержант Сергій Сатур. Чернігівський обласний ТЦК та СП

Проходив строкову військову службу. Після початку повномасштабної війни став на захист України. Після звільнення Чернігівщини долучився до складу штурмової бригади на посаду старшого навідника відділення протитанкових ракетних комплексів.

Брав участь у боях під Бахмутом та Авдіївкою. За час служби був нагороджений почесним нагрудним знаком "Золотий хрест".

Загинув 21 березня 2024 року на Донеччині.

Попрощалися з військовим у Чернігові, поховали на кладовищі "Яцево".

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