Луцька дитяча залізниця — на балансі Палацу учнівської молоді

Майновий комплекс Луцької дитячої залізниці передали на баланс для Палацу учнівської молоді (ПУМ). Таке рішення прийняли депутати 27 березня під час засідання чергової сесії міської ради.

Як розповів Суспільному начальник відділу управління майном міської комунальної власності Євген Лущакевич, саме Палац учнівської молоді тепер буде займатися управлінням дитячою залізницею.

"Передача з балансу на баланс: з балансу відділу майна до ПУМа. Якщо це старий комплекс, старі будівлі, старе обладнання, старі локомотиви, то звичайно туди треба вкладати гроші. Наскільки розумію Укрзалізниця їх не має – місто взяло це на себе", — сказав посадовець.

Територія дитячої залізниці зараз, 27 березня 2024 року. Суспільне Луцьк

У приміщенні станції "Росинка", що належить до комплексу дитячої залізниці, зазначив директор міського департаменту освіти Віталій Бондар, є можливість відновити діяльність гуртка юних залізничників.

Станція "Росинка", 27 березня 2024 року. Суспільне Луцьк

"Об’єкт має бути у першу чергу як навчальний об’єкт для ПУМу, зокрема для центру науково-технічної творчості. Далі вже будемо моніторити потреби дітей і батьків. Маємо тепер ввести у штат і сторожів. Хоча б провести відеонагляд. Дамо висновки орієнтовно на липень-серпень, на наступний навчальний рік", — сказав посадовець.

Луцька дитяча залізниця. Суспільне Луцьк

На запитання депутатка міськради Алли Доманської про те, у скільки громаді обійдеться запуску всього комплексу дитячої залізниці, Луцький міський голова Ігор Поліщук відповів: мінімальні заходи щодо відновлення роботи проведуть без капітальних вкладень.

"На даний момент департамент економічної політики завершує розробку необхідного кошторису для того, щоб можна було відновити рух, оскільки є специфічні позиції в потягах. У найближчий час приступимо до реалізації найближчих планів", — сказав міський голова.

Луцька дитяча залізниця, 27 березня 2024 року Суспільне Луцьк Луцька дитяча залізниця, 27 березня 2024 року Суспільне Луцьк Луцька дитяча залізниця, 27 березня 2024 року Суспільне Луцьк Луцька дитяча залізниця, 27 березня 2024 року Суспільне Луцьк Луцька дитяча залізниця, 27 березня 2024 року Суспільне Луцьк Луцька дитяча залізниця, 27 березня 2024 року Суспільне Луцьк Луцька дитяча залізниця, 27 березня 2024 року Суспільне Луцьк Луцька дитяча залізниця, 27 березня 2024 року Суспільне Луцьк Луцька дитяча залізниця, 27 березня 2024 року Суспільне Луцьк Луцька дитяча залізниця, 27 березня 2024 року Суспільне Луцьк

Луцький міський голова додав, що рух поїздів на дитячій залізниці планують запустити вже цього року.

Довідково: Майновий комплекс Луцької дитячої залізниці – це теплотяг, два пасажирських вагони, дві станції "Росинка" і "Водограй", стрілочні пости, колія, шпали, світлофори та інше майно.

Термінові новини читайте в Telegram та Viber Суспільного Луцьк.