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"Деякі сім’ї просіли": як зима вплинула на бджіл у пасічників Полтавщини
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"Деякі сім’ї просіли": як зима вплинула на бджіл у пасічників Полтавщини

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Більшість бджіл на пасіках Полтавщини змогли перезимувати у нормальному стані. На це вплинула, зокрема, не надто прохолодна погода. На урожай меду надалі буде впливати температура повітря та кількість опадів. А від цього залежатиме і ціна.

Про це Суспільному розповіла голова обласної спілки пасічників Наталія Сенчук.

Як перезимували бджоли у Диканьці

"Деякі сім’ї просіли": як зима вплинула на бджіл у пасічників Полтавщини
Володимир Федоренко, пасічник. Фото: Суспільне Полтава

Володимир Федоренко з Диканьки має понад 60 вуликів. Починав із двох бджолосімей. Цією справою займається із 2017-го. У цей період, за словами пасічника, йде нарощування бджолосімей.

"Дуже погана зима, бо вони у клуб збираються, тоді потепліло ― клуб починає розпадатися. Тоді знову клуб стискається. Це для них дуже погано. Втрат із зими нема, але деякі сім’ї є "просіли", бо минулого року дуже багато було кліща", — розповів пасічник Володимир Федоренко.

Як зима вплинула на бджіл у пасічників Полтавщини
Пасіка Володимира. Фото: Суспільне Полтава

"Я говорила з нашими бджолярами, провела також цей аналіз, опитування. То бджоли загалом перезимували дуже добре. Якщо в когось одна чи дві сім’ї загинули ― ніхто не рахується з цим, бо завжди буває якийсь відхід, але це не великий", — розповіла голова спілки пасічників Полтавщини Наталія Сенчук.

Чи вплинула зима на бджіл у пасічників Полтавщини
Вулик. Фото: Суспільне Полтава

Минулої весни на Полтавщині більшість пасічників не збирали перший мед. Нектар, зокрема, від квітування садів залишали бджолам для власного живлення. Це тому, що погода була прохолодною, а рослини квітнули недостатньо активно. Про це Суспільному розповідала голова обласної спілки пасічників Наталія Сенчук.

Ціни на мед на Полтавщині

За її словами, ціни на мед нині спрогнозувати складно. Це буде залежати, зокрема, від урожаю.

"Ціна на мед впала взагалі ― нижче 40 гривень, зараз 42, 46 (гривень за кілограм ― ред.) дехто дає. І від урожаю, але це й залежить від експорту. Якщо раніше експорт йшов стабільно, і наші бджолярі до війни брали навіть по 50―56 гривень за кілограм. Але з приходом ― то коронавірус, то війна. І якраз такі періоди негарні для нашої держави трошки вплинули й на реалізацію", — додала Наталія Сенчук.

Бджола
Бджола. Фото: Суспільне Полтава

"Я продаю тільки мед із акації. Люди його беруть, бо він не сідає взимку, вони люблять такий. А соняшник що? Ми його оптом здали та й все. Ціна на мед упала в нас дуже. На 20 гривень чи й більше навіть позаминулого року. А купувати… Все ж купуєш: вощину купуєш, вулики купуєш", — розповів пасічник Володимир Федоренко.

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