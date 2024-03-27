У Чернігові проведуть облаштування та благоустрій на набережній річки Стрижень на відрізку від вулиці Гетьмана Полуботка до вулиці Коцюбинського.

Відповідне рішення затвердив виконавчий комітет Чернігівської міськради 27 березня.

За словами в.о. міського голови Чернігова Олександра Ломака, роботи проводитимуться коштом інвестора, який будує поблизу кілька багатоповерхівок.

"Вони збудували будинки й тепер за власні кошти роблять набережну. Але відповідно до закону, ми маємо ці роботи контролювати. Тому заключається тристороння угода, однією зі сторін є управління ЖКГ і під нашим контролем ми погоджуємо цей проєкт і забудовник зробить набережну", — сказав Ломако.

Олександр Ломако. ФОТО: Суспільне Чернігів

Мова йде про підприємство "Денар-люкс". За даними аналітичної системи YouControl, власником цього підприємства є член родини голови фракції "Слуга народу" в Чернігівській міськраді Максима Черненка, а саме Петро Черненок.

"Є така ідея, зробити хоча б на відрізку від вулиці Гетьмана Полуботка до вулиці Коцюбинського, таку хорошу пішохідну зону. Це буде продовження вже існуючої пішохідної зони, яка йде за РАЦСом. Це буде сприйматися як єдина ціла набережна".

Максим Черненок. ФОТО: Суспільне Чернігів

У Чернігові проведуть облаштування набережної Стрижня від вулиці Гетьмана Полуботка до Коцюбинського. Суспільне Чернігів

Роботи планують розпочати у 2024 році. Скільки на цей проєкт витратять грошей, поки не відомо, сказав Максим Черненок.

"Буде проєкт, буде кошторисна документація. Все залежить від якості й кількості матеріалів. Ми вже переносили там теплотрасу. Перекладали попередньо ізольованою трубою. Тепер на тому місці планується набережна".

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