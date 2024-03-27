В Умані планують завершити опалювальний сезон

В Умані опалювальний сезон планують завершувати 31 березня. Відтак у квітні платіжки за тепло уже не приходитимуть.

Про це Суспільному повідомив перший заступник міського голови Олег Ганіч.

"Ми бачимо, що сьогодні критична інфраструктура України страждає від російських обстрілів, тому ми ідемо на зустріч і зменшимо навантаження на електромережі, на газорозподільчі мережі, і тому ми завершуємо опалювальний сезон 31 березня".

Також посадовець зазначив, що у квітні платіжки за опалення населенню міста не приходитимуть.

"Опалювальний сезон 2023-2024 ми завершуємо з тарифами 2021 року. Тобто тарифи на електроенергію, на паливо і запчастини для теплокомуненерго були підняті, але для населення тариф залишився той самий", — повідомив Олег Ганіч.

В порівнянні з опалювальним сезоном 2022-23 року поривів на тепломережі було значно менше, проте борги населення перед підприємством все ще залишаються.

"В цьому році був 31 порив. Заборгованість населення перед «Уманьтеплокомуненерго» складає 38 мільйонів. Просимо їх сплатити аби теплокомуненерго мало змогу підготуватись до нового опалювального сезону", — додав Олег Ганіч.

За словами начальника Черкаського обласного гідрометцентру Віталія Постриганя, у 2024 році на Черкащині є передумови для раннього завершення опалювального сезону. Цьому сприяє підвищення температури.

"Згідно з правилами, опалювальний період закінчується не раніше, ніж коли впродовж трьох діб середньодобова температура повітря перевищує +8º С. За останні 30 років, перехід середньодобової температури через +8º С у середньому відбувається 8 квітня. Сезон опалення скоротився на 10-15 діб внаслідок більш пізніх похолодань восени. Весна 2024 рання, розпочалася на півтора місяця раніше — 24 січня".

З його слів, календарна зима 2023-2024 увійшла у двійку найтепліших, а лютий найтепліший за 100 річну історію метеорологічних спостережень. Тому цього року є передумови раннього завершення опалювального сезону на Черкащині.

Що відомо про опалювальний сезон на Черкащині

Опалювальний сезон у Черкасах завершиться 1 квітня. Таке рішення ухвалив виконавчий комітет Черкаської міської ради. У школах опалювальний сезон вже завершився 22 березня. А ось у дитсадках та лікарнях опалення поки не вимикатимуть, повідомив Суспільному виконувач обов’язків директора Департаменту житлово-комунального комплексу Андрій Наумчук.

Читайте нас у Telegram

Дивіться нас на YouTube

Надсилайте новини про події з життя на Черкащині