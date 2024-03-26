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У Черкасах завершують опалювальний сезон: незабаром батареї стануть холодними — міський голова
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У Черкасах завершують опалювальний сезон: незабаром батареї стануть холодними — міський голова

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У Черкасах завершують опалювальний сезон: 1 квітня батареї стануть холодними
У Черкасах завершують опалювальний сезон. Суспільне Черкаси

Опалювальний сезон у Черкасах завершиться 1 квітня. Таке рішення ухвалив виконавчий комітет Черкаської міської ради.

Про це Суспільному повідомив міський голова Анатолій Бондаренко.

Зі слів міського голови, 26 березня відбулося засідання виконавчого комітету Черкаської міської ради, на якому ухвалили рішення про завершення опалювального сезону:

"Опалювальний сезон у місті завершується з 1 квітня. Цього року у Черкасах він пройшов без критичних поривів".

У школах опалювальний сезон вже завершився 22 березня. А ось у дитсадках та лікарнях опалення поки не вимикатимуть, повідомив виконувач обов’язків директора Департаменту житлово-комунального комплексу Андрій Наумчук:

"У школах завершився опалювальний сезон 22 березня, у зв’язку з тим що там канікули почалися. А от у дитячих садках і лікарнях відключення буде пізніше, тому що там перебувають люди, яким температурний режим треба трохи кращий, ніж іншим".

За словами начальника Черкаського обласного гідрометцентру Віталія Постриганя, у 2024 році на Черкащині є передумови для раннього завершення опалювального сезону. Цьому сприяє підвищення температури.

"Згідно з правилами, опалювальний період закінчується не раніше, ніж коли впродовж трьох діб середньодобова температура повітря перевищує +8º С. За останні 30 років, перехід середньодобової температури через +8º С у середньому відбувається 8 квітня. Сезон опалення скоротився на 10-15 діб внаслідок більш пізніх похолодань восени. Весна 2024 рання, розпочалася на півтора місяця раніше — 24 січня. Однак, необхідно враховувати холодні ночі та заморозки у першій половині квітня".

З його слів, календарна зима 2023-2024 увійшла у двійку найтепліших, а лютий найтепліший за 100 річну історію метеорологічних спостережень. Тому цього року є передумови раннього завершення опалювального сезону на Черкащині.

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