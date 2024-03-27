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Житель Луганщини та посадовець "Укренерго" у Харкові передавали РФ дані про електропідстанції п'яти областей — СБУ
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Житель Луганщини та посадовець "Укренерго" у Харкові передавали РФ дані про електропідстанції п'яти областей — СБУ

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Ілюстративне фото.
Ілюстративне фото. Фото: Харківобленерго

47-річному жителю окупованого Щастя Луганської області заочно повідомили про підозру в держзраді. За даними слідства, він та співробітник енергопідприємства у Харкові передавали російській спецслужбі дані про українські електропідстанції.

Підозрюваний збирав інформацію про енергооб'єкти у Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій та Луганській областях, повідомив речник Служби безпеки Харківщини Владислав Абдула.

"Розвіддані потрібні були агресору для підготовки нових та проведення повторних повітряних ударів по електричних підстанціях для повного знеструмлення п'яти областей України. Співробітники СБУ своєчасно викрили злочинні наміри російської спецслужби та запобігли їх реалізації", сказано в повідомленні.

За даними СБУ, співробітник "Укренерго", залучений у роботу на ФСБ, ув'язнений на 15 років. Підозрюваному жителю Луганщини також загрожує до 15 років у тюрмі.

За даними Харківської облпрокуратури, підозрюваний — колишній працівник одного з українських енергопідприємств Луганщини. Він передав Росії дані про енергооб'єкти протягом 2023 року.

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