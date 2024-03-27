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"Тепер є де чекати чоловіка з війни": історія переселенки з Маріуполя, яка отримала житло на Волині
ПереселенціІСТОРІЯРегіони

"Тепер є де чекати чоловіка з війни": історія переселенки з Маріуполя, яка отримала житло на Волині

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Катерина Крижановська — переселенка з Маріуполя. Разом із донькою Єлизаветою виїхала з міста у 2022 році. Майже 2 роки жінка з дитиною жили у небайдужих ковельчан, які прихистили їх у себе вдома.

Два тижні тому Катерина і Єлизавета в'їхали у нове житло. Тепер вони живуть у реконструйованій під багатоквартирний будинок адмінбудівлі. Суспільному жінка розповіла про життя до повномасштабного вторгнення і чоловіка-військовослужбовця, якого чекає з війни.

Довелося двічі тікати від війни

До 2014 року Катерина жила у Донецьку. Коли почалася війна — переїхала у Маріуполь. У 2016-му познайомилася там з Павлом, після одруження народила доньку.

"Ми виїхали за два дні до повномасштабної війни. Не хотіли, але чоловік якраз за місяць перевівся із морської піхоти в Азов і він залишився там, я не хотіла їхати до останнього, чоловік наполіг. Казав: потім повернешся, але вже не повернулися", — говорить жінка.

Родина Крижанівських у Маріуполі
Родина Крижанівських у Маріуполі . Світлина Катерини Крижанівської

Коли Катерина із донькою поїхали — чоловік залишився на службі у Маріуполі. "3 березня у нього був День народження, останній раз він мені подзвонив, зловив зв'язок і останні слова я уже не чула. Далі зв'язку в Маріуполі не було", — пригадує Катерина.

Про Павла дружина нічого не чула майже 2 місяці, чоловік вийшов на зв'язок із рідними, коли вдалося залишити місто. Чоловік пробув із рідними 21 день і знову повернувся на війну.

Життя у новому домі

Катерина каже, що дуже вдячна людям, які її прихистили в Ковелі на початку повномасштабної війни: "Ми 2 роки жили у дяді Саші. Дуже дякую за його поміч і небайдужість, бо було дуже вадко, не маючи чоловіка поряд, коли ти не знаєш чи живив він, чи ні".

Житло для переселенців у Ковелі — Катерина Крижанівська з Маріуполя
Катерина Крижанівська із донькою Лізою у новому житлі. Суспільне Луцьк

Перше, що зробила Катерина, коли зайшла із донькою у нове житло — зателефонувала Павлу. Спершу, пригадує жінка, він не повірив. По відеозв'язку дружина показала йому новий ремонт і меблі, які уже були в квартирі.

"Це дуже важливо мати свій кут, тепер є де чекати чоловіка з війни, — додає Катерина. — У травні він приїде у відпустку, уже не можемо дочекатися".

Що відомо про нове житло для переселенців у Ковелі

Окрім родини Крижанівських в будинку також оселилися ще майже 70 переселенців. Дім розрахований на 24 квартири.

Як розповів Суспільному Ковельський міський голова Ігор Чайка, реконструкція житла здійснювалася в рамках проєкту "Підтримка ЄС для нагальних потреб розміщення внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні", який фінансує Європейський Союз та реалізує під управлінням НЕФКО. Загальна вартість робіт — 1,86 мільйона євро.

Переселенці біля будинку в Ковелі, де отримали нове житло
Переселенці біля будинку у Ковелі, де отримали нове житло. Ковельська міська рада

"Це житло лишається у власності громади, а люди, які тут проживають, отримують тимчасові договори на проживання і сплачуватимуть лише за комунальні послуги", — додав Ігор Чайка.

За даними Ковельської міськради, серед тих, хто отримав житло — дванадцять учасників бойових дій.

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