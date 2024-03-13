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У місті на Волині 24 родини переселенців отримали квартири
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У місті на Волині 24 родини переселенців отримали квартири

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Житло для переселенців
Будинок у Ковелі, яку реконструювали під житло для переселенців, березень 2024 року. Фото: Ковельська міська рада

24 родини переселенців, які приїхали з постраждалих від війни регіонів, отримали квартири у двох будинках на вулиці Драгоманова у Ковелі.

Реконструкція адміністративної будівлі та навчального-побутового корпусу під житло для переселенців тривала упродовж року, повідомила Ковельська міська рада.

Квартири повністю мебльовані та обладнані побутовою технікою, у них проживатиме орієнтовно 70 переселенців.

24 родини переселенців отримали квартири у місті на Волині
Одна з квартир, яку реконструювали під житло для переселенців. Фото: Ковельська міська рада

Будівлі — енергоефективні, утеплені, де замінені вікна та двері, внутрішньобудинкові електромережі, системи опалення, водопостачання та водовідведення, а також проведений благоустрій території з облаштовуванням дитячого майданчика.

На даху двоповерхового будинку встановлено сонячний колектор для забезпечення гарячою водою, додають у Ковельській міській раді.

Серед тих, хто отримав житло, — Катерина Крижановська з донькою Єлизаветою з Маріуполя. Нове помешкання вони одразу онлайн показують своєму чоловікові Павлові, який служить у війську. Два місяці жінка не мала жодних відомостей про чоловіка, який був серед захисників Маріуполя.

24 родини переселенців отримали квартири у місті на Волині
Катерина Крижановська з донькою Єлизаветою з Маріуполя. Фото: Ковельська міська рада

Як зазначає Ковельська міська рада, реконструкція житла здійснювалася в рамках проєкту "Підтримка ЄС для нагальних потреб розміщення внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні", який фінансує Європейський Союз та реалізує під управлінням НЕФКО.

Загальна вартість робіт — 1,86 мільйонів євро. За словами міського голови Ігоря Чайки, ці помешкання будуть власністю громади.

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