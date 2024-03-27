НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Почув вибух: в.о. міського голови Костополя на Рівненщині підкинули дві гранати. Що повідомили в поліції
КРИМІНАЛРегіони

Почув вибух: в.о. міського голови Костополя на Рівненщині підкинули дві гранати. Що повідомили в поліції

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Граната під колесом
Одна з підкинутих гранат, яку знайшли під автомобілем. Фото: поліція в Рівненській області

На Рівненщині вночі 27 березня під приватний будинок в.о міського голови Костополя підкинули дві гранати, одна з них — розірвалася. Правоохоронці розшукують причетних.

Про це повідомила пресофіцерка поліції в області Марія Юстицька.

За її словами, про вибух біля свого будинку очільник громади повідомив поліцію близько четвертої ранку:

"Поліцейські встановили, що внаслідок вибуху, який стався о третій годині, пошкоджені ворота приватного будинку та службовий автомобіль Skoda Fabia, який був припаркований на вулиці за парканом. Під час обстеження території, вибухотехніки виявили уламки від розірваного боєприпасу. Попередньо — це була граната "Ф-1".

Марія Юстицька додала, що під колесом легковика поліцейські виявили ще одну таку ж гранату із запалом, "її фахівці привели у безпечний стан".

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за двома статтями — умисне знищення або пошкодження майна, що належить службовій особі чи громадянинові, який виконує громадський обов'язок, у зв'язку з їхньою службовою чи громадською діяльністю, вчинене шляхом вибуху та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

"Поліцейські розглядають різні версії скоєння злочину, зокрема й пов’язані з виконанням посадовцем службових обов’язків. Зловмисника встановлюють", — зазначила пресофіцерка.

Санкції статтей передбачають позбавлення волі на строк від трьох до дванадцяти років.

Суспільне Рівне у Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook

Топ дня
Польські фермери блокують "Шегині-Медику"
У пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" тимчасово завершили блокування: що відомо
Шмигаль
Шмигаль прибув у Варшаву для переговорів із Туском
Армія РФ
Генштаб назвав втрати російських окупантів за минулу добу: 780 солдатів, 10 танків і 32 артсистеми
Український військовий
Генштаб: ЗСУ відбили атаки російських окупантів на кількох напрямках. За добу на фронті відбулось 60 бойових зіткнень
Безпілотник
РФ атакувала Харків дронами, Німеччина погодила постачання в Україну боєприпасів — головні новини ранку 28 березня

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
Інженеру з технагляду Перечинської лікарні повідомили про підозру
Збитки під час ремонту лікарні на Закарпатті склали 327 тис. грн: інженеру з технагляду повідомили про підозру
Дніпро, місто
Обстріли Нікопольщини, водогін, погода. Головні новини Дніпра та області 28 березня
Агент РФ, СБУ
У Дніпрі затримали ймовірного агента РФ, який хотів скоригувати ракетний удар по ТЕС та військовому шпиталю
Хабар, довідка ВЛК, затримання
У Дніпрі судитимуть чоловіка, який пропонував виготовити довідку про непридатність до військової служби
На початок