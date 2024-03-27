На Рівненщині вночі 27 березня під приватний будинок в.о міського голови Костополя підкинули дві гранати, одна з них — розірвалася. Правоохоронці розшукують причетних.

Про це повідомила пресофіцерка поліції в області Марія Юстицька.

За її словами, про вибух біля свого будинку очільник громади повідомив поліцію близько четвертої ранку:

"Поліцейські встановили, що внаслідок вибуху, який стався о третій годині, пошкоджені ворота приватного будинку та службовий автомобіль Skoda Fabia, який був припаркований на вулиці за парканом. Під час обстеження території, вибухотехніки виявили уламки від розірваного боєприпасу. Попередньо — це була граната "Ф-1".

Марія Юстицька додала, що під колесом легковика поліцейські виявили ще одну таку ж гранату із запалом, "її фахівці привели у безпечний стан".

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за двома статтями — умисне знищення або пошкодження майна, що належить службовій особі чи громадянинові, який виконує громадський обов'язок, у зв'язку з їхньою службовою чи громадською діяльністю, вчинене шляхом вибуху та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

"Поліцейські розглядають різні версії скоєння злочину, зокрема й пов’язані з виконанням посадовцем службових обов’язків. Зловмисника встановлюють", — зазначила пресофіцерка.

Санкції статтей передбачають позбавлення волі на строк від трьох до дванадцяти років.

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