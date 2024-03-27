Дощ та шквальний вітер: прогноз погоди на Івано-Франківщині 28 березня

28 березня на Івано-Франківщині синоптики прогнозують мінливу хмарність, вночі — без істотних опадів, вдень — помірний короткочасний дощ. У високогір'ї Карпат — висока ймовірність сходження лавин.

Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 1-3⁰ тепла, вдень повітря прогріється до 14-16⁰ тепла. По області вночі — 1-6⁰ тепла, вдень стовпчики термометрів показуватимуть 12-17⁰ тепла. У високогір’ї Карпат вночі температура повітря коливатиметься від 1⁰ морозу до 4° тепла, вдень буде до 4-9° тепла.

Вітер — південно-західний, 7-12 м/с, можливі пориви — до 15-20 м/с. Видимість на автошляхах — добра.

Окрім того, синоптики попереджають про високу ймовірність сходження лавин у високогір'ї Карпат.

"Через відлигу 28 березня у високогір'ї Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека", — йдеться у дописі.

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