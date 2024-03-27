З 1 квітня в Україні запроваджується цифровий порядок ввезення та обліку гуманітарної допомоги, паперові декларації припиняють своє існування. Як правильно оформити і ввезти гумдопомогу, пояснили у Мінсоцполітики.

Як повідомляє кореспондентка Суспільного, міністерка соціальної політики Оксана Жолнович на пресконференції заявила, що з 1 квітня вся робота з реєстрації гумдопомоги буде автоматичною.

За її словами, на сьогодні є понад 8 тисяч зареєстрованих у системі організацій, які є отримувачами допомоги.

"Це суб’єкти, які отримують допомогу від іноземних організацій і роздають їх безпосередньо громадянам. Ми маємо 18 тисяч вантажів — це сформовані декларації і перетнуті, щоб зрозуміти, що буде завезено", — сказала міністерка.

За словами Жолнович, електронною системою за ці три місяці пілоту скористалися понад 12,5 тисяч разів, заповнивши і провівши фізично товар, і оформивши електронні декларації.

"Паралельно ми дали можливість скористатися і паперовими деклараціями. З першого квітня паперові декларації припиняють своє існування. Вся робота, яка буде відбуватися з точки зору проведення гумдопомоги, вона буде автоматичною, за допомогою нашої системи", — сказала вона.

Міністерка зазначила, що за ці 4 місяці згідно з електронними деклараціями, які проаналізували у Мінсоцполітики в Україну ввезли такі товари:

19% — продукти.

11% — санітарно гігієнічні засоби

11% — лікарські засоби

10% — технічні засоби

9% — одяг і взуття

9% — транспортні засоби

23% — всяке різне.

Своєю чергою заступник міністра соціальної політики Назар Танасишин пояснив, як реєструвати і ввозити гуманітарну допомогу за допомогою сайту автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги good.gov.ua.

"Якщо вже зареєстровані, то заходите у свій кабінет отримувачаза допомогою кваліфікованого цифрового підпису. Якщо не зареєстровані — за допомогою цього ключа реєструєтесь, як отримувач. Перший етап пройдено — ви отримувач, можете працювати в системі", — сказав він.

Після того отримувач заповнює за категоріями перелік вантажів, які хоче завезти.

"Вказуєте категорію, і скільки всього ви хочете завезти. Після цього ви генеруєте унікальний код гуманітарного вантажу. Отримуєте код — це і буде ваша візитівка на кордоні. Ви зможете з ним перетнути митницю, без жодних декларацій. Називаєте митнику код, за цим кодом видно, який товар їде через митницю", — сказав Танасишин.

Після в'їзду на територію України з гуманітарним вантажем, отримувач розподіляє його, як і планував, і "в тій же системі генерується автоматично звіт про те, виходячи з категорії ввезених товарів, куди ви розподілили ті товари. Вказуєте населений пункт, точку, де було розподілено".

Адміністратор системи має колцентр, працює цілодобово — тел. 044 494 19 10.