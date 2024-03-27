Під час захисту України від російського вторгнення загинули ще троє військовослужбовців. Це Олег Могила, Анатолій Левченко та Олександр Бойко.

Загиблий воїн Олег Могила

Олег Могила проживав у селі Морозівщина Великобудищанської громади. 44-річний боєць мав звання солдат. Загинув 7 січня під час виконання бойового завдання. Це сталося біля селища Синьківка Куп'янської громади Харківської області. Про це Суспільному 26 березня розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

Олег Могила. Великобудищанська громада

Прощання з воїном запланували на 28 березня. Кортеж о 9:00 почне рухатись від міської лікарні в Гадячі через села Вельбівку, Веприк до рідного села полеглого, йдеться на сайті громади.

Загиблий воїн Анатолій Левченко

Анатолію Левченко був 51 рік. Головний сержант загинув 5 березня біля селища Синьківка Куп'янської громади Харківської області. Це сталося під час виконання бойового завдання, повідомив Роман Істомін. Проживав воїн у селищі Опішня.

Олександр Бойко. Машівська громада

Загиблий воїн Олександр Бойко

Як розповів речник обласного ТЦК та СП, Олександр Бойко із Машівської громади був старшим лейтенантом. 38-річний воїн загинув 24 березня. Це сталося біля села Успенівка Донецької області, під час виконання бойового завдання. Він служив на посаді командира гранатометного взводу 2-го механізованого батальйону 72-ї окремої мезанізованої бригади імені Чорних Запорожців. Проживав у Полтаві. Народився в селі Новий Тагамлик Машівської громади. Дата прощання з воїном ще уточнюється.

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