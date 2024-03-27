Під час захисту України від російського вторгнення загинули ще троє військовослужбовців. Це Олег Могила, Анатолій Левченко та Олександр Бойко.
Загиблий воїн Олег Могила
Олег Могила проживав у селі Морозівщина Великобудищанської громади. 44-річний боєць мав звання солдат. Загинув 7 січня під час виконання бойового завдання. Це сталося біля селища Синьківка Куп'янської громади Харківської області. Про це Суспільному 26 березня розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.
Прощання з воїном запланували на 28 березня. Кортеж о 9:00 почне рухатись від міської лікарні в Гадячі через села Вельбівку, Веприк до рідного села полеглого, йдеться на сайті громади.
Загиблий воїн Анатолій Левченко
Анатолію Левченко був 51 рік. Головний сержант загинув 5 березня біля селища Синьківка Куп'янської громади Харківської області. Це сталося під час виконання бойового завдання, повідомив Роман Істомін. Проживав воїн у селищі Опішня.
Загиблий воїн Олександр Бойко
Як розповів речник обласного ТЦК та СП, Олександр Бойко із Машівської громади був старшим лейтенантом. 38-річний воїн загинув 24 березня. Це сталося біля села Успенівка Донецької області, під час виконання бойового завдання. Він служив на посаді командира гранатометного взводу 2-го механізованого батальйону 72-ї окремої мезанізованої бригади імені Чорних Запорожців. Проживав у Полтаві. Народився в селі Новий Тагамлик Машівської громади. Дата прощання з воїном ще уточнюється.
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