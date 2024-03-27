Сьогодні, 28 березня 2024, у Летичівській громаді попрощаються із 36-річним українським солдатом, гранатометником Олександром Мироновим. Він загинув 27 грудня 2023 року на Куп'янському напрямку Харківської області. Боєць був родом з села Антонівка, що на Хмельниччині.

Про це повідомили у Летичівській селищній громаді.

"Непоправна родинна втрата відгукнулася болем у серцях кожного, хто знав Олександра, навчався з ним, працював, спілкувався, товаришував. Його світлий образ назавжди залишиться у пам’яті тих, з ким перетиналися його життєві дороги", — йдеться в повідомленні.

Олександр Миронов народився 27 липня 1987 року, проживав у селі Антонівка Сусловецького старостинського округу.

На російсько-українській війні був гранатометником. Загинув військовослужбовець 27 грудня 2023 року, виконуючи бойове завдання, в районі населеного пункту Синьківка Куп’янського району Харківської області.

Сьогодні, 28 березня, у Летичеві відбудеться прощання з Олександром Мироновим. Поховають бійця у його рідному селі Антонівка.

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