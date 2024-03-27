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У 5-кілометровій зоні Великописарівської громади залишилося 25 людей — голова Людмила Бірюкова
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У 5-кілометровій зоні Великописарівської громади залишилося 25 людей — голова Людмила Бірюкова

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До повномасштабного вторгнення у Великописарівській громаді жило 10 тисяч людей. З початком активних бойових дій у березні 2024 залишилося близько половини жителів. У 5-кілометровій зоні наразі проживає 25 людей.

Про це в ефірі Суспільне. Студія повідомила голова Великописарівської громади Людмила Бірюкова.

Вони відмовилися від евакуації і добровільно не покинули територію. І при загостренні, два тижні тому, відмовилися від евакуації і своїм транспортом, і не скористатися евакуаційним. Це люди віком 60+, більшість 80+.

За словами Людмили Бірюкової, доступу до 5-кілометрової прикордонної зони місцева влада, волонтери та гуманітарні місії не мають.

Сподіваюся що запаси у кожного є, бо ми живемо у селі. Донори нас досить гарно підтримували останні півтора року.

У 20 із 24 населених пунктах Великописарівської громади немає електроенергії. У громаді не працюють медичні заклади.

Бірюкова додала, що чотири населених пункти, які знаходяться у 5-кілометровій зоні, знищені вщент.

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