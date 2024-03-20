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"На коліна українці ставати не будуть": мешканці Великої Писарівки про евакуацію
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"На коліна українці ставати не будуть": мешканці Великої Писарівки про евакуацію

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З напіврозбитої Великої Писарівки, що у Сумській області, продовжують евакуйовувати населення. На місці працюють поліціянти, волонтери, рятувальники, військові. Як минає восьмий день евакуації та чому відмовляються виїжджати — у матеріалі Суспільного.

"На коліна українці ставати не будуть": мешканці Великої Писарівки про евакуацію
Велика Писарівка. Фото: Суспільне Суми

З прикордонної Великої Писарівки до Росії – 8 кілометрів. Звуки вибухів чутно майже щохвилини. Центр села – зруйнований російськими обстрілами.

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Будівля Великописарівської лікарні. Фото: Суспільне Суми

Це будівля місцевої лікарні. На столі в середині закладу під пилом та уламками скла розкидані історії хвороб. Сюди російські боєприпаси влучили двічі.

"На коліна українці ставати не будуть": мешканці Великої Писарівки про евакуацію
ЛІкарня у Великій Писарівці. Фото: Суспільне Суми

"Перший раз – ракета, попередньо Х-59, вчора ввечері прилетіли два Каби", — говорить військовий "Дем`янчук".

"На коліна українці ставати не будуть": мешканці Великої Писарівки про евакуацію
Велика Писарівка. Фото: Суспільне Суми

Інфраструктура та комунікації населеного пункту також знищені, говорить начальник Охтирського відділення поліції Артур Кряж.

"На коліна українці ставати не будуть": мешканці Великої Писарівки про евакуацію
Велика Писарівка. Фото: Суспільне Суми

20 березня у громаді, за інформацією обласної військової адміністрації залишаються до 400 людей. В основному – це пенсіонери.

евакуація
Мар`я Лифата, місцева мешканка. Фото: Суспільне Суми

"Я живу без води, без світла, без газу і жива, слава богу, здорова. На коліна українці ставать не будуть – хай вони хоч б’ють, хоч не б’ють" — говорить Мар`я Лифата.

"На коліна українці ставати не будуть": мешканці Великої Писарівки про евакуацію
Велика Писарівка. Фото: Суспільне Суми

Евакуація населення з Великої Писарівки триває восьмий день. Голова громади Людмила Бірюкова разом із поліцейськими ходить по домівках місцевих – вмовляти евакуйовуватися тих, хто залишився.

евакуація
Евакуація з Великої Писарівки. Суспільне Суми

За останній тиждень централізовано евакуювали більше двохсот людей, розповіла голова Великописарівської громади.

"На коліна українці ставати не будуть": мешканці Великої Писарівки про евакуацію
Евакуація з Великої Писарівки. Фото: Суспільне Суми

Ті, хто евакуювався автобусами, – виїхали в Охтирку, дехто – в село, що за 20 кілометрів від райцентру. Частина виїхала власними авто.

"Люди виїжджають власним транспортом, вони не звітують, вони спасають свої життя, свої сім’ї. 80 дітей залишається в громаді і щоб були законні важелі вилучати дітей в таких сім’ях, ми будемо клопотати до входження громади в території, де ведуться активні бойові дії. Поліція, відділ цивільного співробітництва Збройних сил України, хто перший добіг, той і надає допомогу. І вивозимо на безпечну територію", — говорить Людмила Бірюкова, голова Великописарівської громади.

Вивозять людей мікроавтобусами. Виїжджати місцевим допомагають – виносять речі, виводять під руки тих, хто не може пересуватися самостійно.

"На коліна українці ставати не будуть": мешканці Великої Писарівки про евакуацію
Евакуація з Великої Писарівки. Фото: Суспільне Суми

"Списки в них є, штаб збирає інформацію по тих людях, які потребують допомоги, яких необхідно евакуювати. Після цього ми опрацьовуємо їх і зранку ми починаємо збирати цих людей", — говорить Артур Кряж, начальник Охтирського відділення поліції.

"Соціальний супровід, психологічна допомога населенню, допомога в поселенні, цим займаються волонтери гуманітарної місії "Проліска", говорить Олексій Сахно.

"На коліна українці ставати не будуть": мешканці Великої Писарівки про евакуацію
Велика Писарівка. Фото: Суспільне Суми

За інформацією начальника обласної адміністрації Володимира Артюха, цьогоріч на Сумщині внаслідок обстрілів з території Росії загинуло 35 людей. 79 людей були поранені, з них семеро — діти.

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