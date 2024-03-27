У Рівному попрощалися двома бійцями — Романом Машуком та Романом Мендалюком

У Рівному на майдані Незалежності 27 березня попрощалися з двома військовими — 38-річним Романом Машуком та 40-річним Романом Мендалюком. Обидва були добровольцями.

Роман Машук

За інформацією Рівнеради, Роман Машук закінчив місцеву школу, вивчився на програміста і працював в IT-сфері.

Тітка військовослужбовця Анжела розповіла, що на момент повномасштабного вторгнення Роман з дружиною та сином жили у Києві:

"Вони змушені були евакуюватися з Києва. Він був снайпером, з перших днів війни боронив нашу землю від окупанта. Біда обирає найкращих".

Чоловік пройшов військові навчання за кордоном, потому виконував бойові завдання на Запоріжжі та в Авдіївці.

Загинув Роман Машук 19 жовтня 2023 року під час виконання бойових завдань на Донеччині.

Прощання з Романом Машуком та Романом Мендалюком. Суспільне Рівне

Роман Мендалюк

Роман Мендалюк родом з села Річки Корецької громади, навчався у місцевій школі, опісля — в училищі на радіоелектроніка та закінчив комп'ютерну академію.

На початку повномасштабного вторгнення Роман добровільно долучився до місцевої тероборони — чергував на блокпостах, інформує міськрада. А у серпні 2023 року вступив до лав Збройних сил України. Загинув боєць 20 березня виконуючи бойове завдання на Донецькому напрямку.

Однокласниця та сусідка бійця Оксана зазначила:

"Дуже добрий чоловік, безвідмовний і завжди життєрадісний, веселий".

Романа Машука та Романа Мендалюка поховали у Рівному на Алеї Героїв кладовища Нове.

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