НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Рівному попрощалися двома бійцями — Романом Машуком та Романом Мендалюком
Вторгнення Росії в УкраїнуРегіони

У Рівному попрощалися двома бійцями — Романом Машуком та Романом Мендалюком

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

У Рівному на майдані Незалежності 27 березня попрощалися з двома військовими — 38-річним Романом Машуком та 40-річним Романом Мендалюком. Обидва були добровольцями.

Роман Машук

За інформацією Рівнеради, Роман Машук закінчив місцеву школу, вивчився на програміста і працював в IT-сфері.

Тітка військовослужбовця Анжела розповіла, що на момент повномасштабного вторгнення Роман з дружиною та сином жили у Києві:

"Вони змушені були евакуюватися з Києва. Він був снайпером, з перших днів війни боронив нашу землю від окупанта. Біда обирає найкращих".

Чоловік пройшов військові навчання за кордоном, потому виконував бойові завдання на Запоріжжі та в Авдіївці.

Загинув Роман Машук 19 жовтня 2023 року під час виконання бойових завдань на Донеччині.

У Рівному попрощалися двома бійцями — Романом Машуком та Романом Мендалюком
Прощання з Романом Машуком та Романом Мендалюком. Суспільне Рівне

Роман Мендалюк

Роман Мендалюк родом з села Річки Корецької громади, навчався у місцевій школі, опісля — в училищі на радіоелектроніка та закінчив комп'ютерну академію.

На початку повномасштабного вторгнення Роман добровільно долучився до місцевої тероборони — чергував на блокпостах, інформує міськрада. А у серпні 2023 року вступив до лав Збройних сил України. Загинув боєць 20 березня виконуючи бойове завдання на Донецькому напрямку.

Однокласниця та сусідка бійця Оксана зазначила:

"Дуже добрий чоловік, безвідмовний і завжди життєрадісний, веселий".

Романа Машука та Романа Мендалюка поховали у Рівному на Алеї Героїв кладовища Нове.

Суспільне Рівне у Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook

Топ дня
Польські фермери блокують "Шегині-Медику"
У пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" тимчасово завершили блокування: що відомо
Шмигаль
Шмигаль прибув у Варшаву для переговорів із Туском
Армія РФ
Генштаб назвав втрати російських окупантів за минулу добу: 780 солдатів, 10 танків і 32 артсистеми
Український військовий
Генштаб: ЗСУ відбили атаки російських окупантів на кількох напрямках. За добу на фронті відбулось 60 бойових зіткнень
Безпілотник
РФ атакувала Харків дронами, Німеччина погодила постачання в Україну боєприпасів — головні новини ранку 28 березня

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
Шевченківський район Харкова, удар авіабомбою
Головні новини Харкова та області 28 березня: нічна атака "Шахедів" на Харків, наслідки обстрілів
Євгеній Козярчук, який проповз два кілометри з турнікетами на ногах
Проповз два кілометри з пораненими ногами: історія бійця Євгенія Козярчука з Рівного
Міноборони
Команда Міноборони зустрілась із представниками Європарламенту та обговорила нагальні потреби ЗСУ
Головні новини Запоріжжя 28 березня: місто атакували російські БПЛА типу шахед
Головні новини Запоріжжя 28 березня: вночі місто атакували російські безпілотники. Двоє людей поранені
На початок