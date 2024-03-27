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На Закарпатті попрощалися з полеглим захисником Святославом Корнійчуком
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На Закарпатті попрощалися з полеглим захисником Святославом Корнійчуком

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На Закарпатті попрощалися з полеглим захисником Святославом Корнійчуком
Прощання зі Святославом Корнійчуком. Село Ракош, Хустський район, 26.03.2024. Скриншоти з відео Вишківської селищної ради/Facebook

У селі Ракош Хустського району 26 березня попрощалися з полеглим захисником Святославом Корнійчуком.

Про це повідомили на сторінці Вишківської селищної ради у Facebook.

"У вівторок, 26 березня, в останню дорогу провели Героя із села Ракош Вишківської територіальної громади — Святослава Корнійчука, який 20 березня загинув у боротьбі за свободу України. Пам’ять про нього завжди житиме у наших серцях. Схиляємо голови у скорботі", — йдеться у повідомленні.

Загиблий військовий був командиром стрілецького відділення стрілецького взводу стрілецької роти стрілецького батальйону.

Вічна та світла пам'ять Герою!

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