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У Калуші на Франківщині з вікна багатоповерхівки випав чоловік. Що відомо
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У Калуші на Франківщині з вікна багатоповерхівки випав чоловік. Що відомо

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У Калуші на Івано-Франківщині ввечері 26 березня з вікна багатоповерхового будинку випав чоловік. Він загинув.

Про це у коментарі Суспільному повідомила старша інспекторка сектору комунікацій поліції в Івано-Франківській області Тетяна Іванюк.

З її слів, інформація про падіння чоловіка з вікна багатоповерхівки у Калуші до поліцейських надійшло 26 березня о 18:20. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

"Попередньо, слідчі з'ясували, що чоловік, який випав з вікна, помер від отриманих травм на місці", — говорить Тетяна Іванюк.

Наразі поліцейські кваліфікували справу як нещасний випадок та відкрили кримінальне провадження. Слідчі з'ясовують обставини загибелі чоловіка. Подробиці справи поліцейські поки не розголошують.

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