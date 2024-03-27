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До Всесвітнього дня здоров’я у Рівному проведуть благодійний турнір з тенісу серед медпрацівників
БлагодійністьЛікаріРегіони

До Всесвітнього дня здоров’я у Рівному проведуть благодійний турнір з тенісу серед медпрацівників

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У Рівному анонсували благодійні змагання з настільного тенісу серед працівників медичних закладів. Його організовує обласна клінічна лікарня, реєстрація учасників триватиме до 29 березня. Захід присвятили Всесвітньому дню здоров’я, який відзначають 7 квітня. Усі зібрані гроші будуть спрямовані на підтримку ЗСУ.

Про це Суспільному розповіла речниця Рівненської обласної клінічної лікарні імені Юрія Семенюка Оксана Ігас.

З її слів, турнірз настільного тенісу відбудеться 4-5 квітня. Наразі триває реєстрація учасників. Долучитися можуть працівники усіх медзакладів області:

“Одна мета — це фізична активність і спілкування у позаробочий час в гарній емоційній атмосфері. Інша — благодійна. Тому є благодійний внесок, який ми плануємо передати на підтримку Збройних сил. Ми стартуємо з 300 грн для учасника, але якщо є можливість і бажання задонатити більшу суму — ми тільки за”.

4 квітня відбудуться відбіркові тури, 5-го — фінал.

“У нас умовно буде чотири категорії. Чоловіки та жінки — перше таке об'єднання в категорію, друге — це початківець або професіонал. Відповідно, буде жіноча — початківці та професіонали, чоловіча — початківці та професіонали. Якщо діти працівників виявлять бажання долучитися, то ми, можливо, додамо дитячу категорію”, — додала Оксана Ігас.

Зареєструватися на турнір можна через Google-форму до 29 березня. Місце проведення — захисне укриття Рівненської обласної клінічної лікарні імені Юрія Семенюка.

Авторка: Юлія Пашкевич

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