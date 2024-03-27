Мешканець багатоповерхівки в Києві підпалив телекомунікаційну шафу на поверсі біля своєї квартири. Так чоловік вирішив помститися за відключення інтернету. Пожежу загасили, а палію тепер загрожує в'язниця.

Про це йдеться у дописі столичної поліції у Facebook.

Інцидент стався у Дніпровському районі Києва. 49-річний чоловік посварився з сусідами, бо його від'єднали від інтернету через несплату послуг. Щоб помститися, він підпалив електрощиток у спільному коридорі на 4-му поверсі багатоквартирного будинку.

Раніше цей громадянин вже притягувався до кримінальної відповідальності. За фактом пожежі йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194 КК України. За скоєне киянину загрожує до десяти років позбавлення волі.

Раніше на столичних Бортничах 42-річний чоловік через ревнощі і помсту підпалив три автомобілі колишньої дружини.

В'язниця також загрожує 36-річному киянину, який підпалив вхідні двері колишній дівчині. Чоловік "образився", що наречена почала зустрічатись з іншим.