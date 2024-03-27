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Енергетики Дніпропетровщини відновили електропостачання для понад 2,8 тис. родин
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Енергетики Дніпропетровщини відновили електропостачання для понад 2,8 тис. родин

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Світло, обстріли, енергетики
Енергетики відновлюють світло. Фото: Дмитро Гребінник/Суспільне Харків

Впродовж доби енергетики Дніпропетровщини відновили електропостачання для понад 2,8 тисяч родин, чиї оселі були знеструмлені внаслідок обстрілів.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК Дніпровські електромережі.

За добу, 26 березня, енергетикам вдалося поновити роботу мереж для 2848 родин, оселі яких були знеструмлені в результаті обстрілів напередодні.

"Роботи проводять, щойно отримують дозвіл на виконання ремонтів від ДСНС та ЗСУ", – йдеться у повідомленні.

Нині без електропостачання залишається ще 68 домівок.

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