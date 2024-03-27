Енергетики Дніпропетровщини відновили електропостачання для понад 2,8 тис. родин

Впродовж доби енергетики Дніпропетровщини відновили електропостачання для понад 2,8 тисяч родин, чиї оселі були знеструмлені внаслідок обстрілів.
Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК Дніпровські електромережі.
За добу, 26 березня, енергетикам вдалося поновити роботу мереж для 2848 родин, оселі яких були знеструмлені в результаті обстрілів напередодні.
"Роботи проводять, щойно отримують дозвіл на виконання ремонтів від ДСНС та ЗСУ", – йдеться у повідомленні.
Нині без електропостачання залишається ще 68 домівок.
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