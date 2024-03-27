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Вінницький міський суд засудив "прокурора" "ЛНР" до 14 років позбавлення волі
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Вінницький міський суд засудив "прокурора" "ЛНР" до 14 років позбавлення волі

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Вінницький міський суд засудив "прокурора" "ЛНР" до 14 років позбавлення волі
На фото "прокурор" так званої "ЛНР", якого визнали винним у державній зраді та колабораційній діяльності. Фото: Вінницька обласна прокуратура

Вінницький міський суд виніс рішення щодо "прокурора" так званої "ЛНР", якого звинуватили у державній зраді та колабораційній діяльності. Його засудили до 14 років позбавлення волі.

Про це йдеться на сайті Вінницької обласної прокуратури.

Суд визнав, що обвинувачений свідомо сприяв окупаційній владі, прийнявши посаду в "прокуратуре Кременського района Луганской Народной Республики" після окупації міста Кремінна у 2022 році.

Станом на травень того ж року, "прокурор" здійснював прийом громадян, виїзні зустрічі та пресконференції, сприяючи ідеї законності своєї діяльності та легітимності структури, яку він очолював.

Доведено, що засуджений ніколи не мав жодного стосунку до українських правоохоронних органів.

Псевдопрокурора визнали винним у державній зраді та колабораційній діяльності за ч. 2 ст. 111 та ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Його засудили до 14 років позбавлення волі.

Покарання також передбачає конфіскацію майна та позбавлення права обіймати посади в правоохоронних, владних та самоврядних структурах протягом 15 років.

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