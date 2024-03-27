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Передавали інформацію про військові та інфраструктурні обʼєкти: СБУ затримала одесита та киянина
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Передавали інформацію про військові та інфраструктурні обʼєкти: СБУ затримала одесита та киянина

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Затримання одесита, якого підозрюють у держзраді
Затримання одесита, якого підозрюють у держзраді. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала агентурну групу російської Федеральної служби безпеки, до якої входили жителі Одеси та Києва. Їх підозрюють у передачі інформації про військові та інфраструктурні об’єкти.

Про це 27 березня повідомили в Офісі генерального прокурора та Службі безпеки України.

За даними слідства, затримані передавали інформацію про військові та інфраструктурні обʼєкти в Києві, Одеській та Полтавській областях. Обидва інформатори були завербовані співробітником ФСБ РФ. Вони спілкувались з ним через анонімний чат у Telegram, за виконані завдання отримували гроші.

Передавали інформацію про військові та інфраструктурні обʼєкти: СБУ затримала одесита та киянина
Листування підозрюваних у держзраді. Фото: Офіс Генерального прокурора

Один з інформаторів був одеситом, він влаштувався працювати до служби доставлення харчових продуктів у військові підрозділи на території Одеської області. Так, за даними Офісу генпрокурора, він встиг передати дані щодо восьми місць дислокації підрозділів Сил оборони України в Одесі.

"Це були координати одного з військових вишів, підрозділу Повітряних сил, загону морської охорони Держприкордонслужби, підрозділів Національної поліції, територіальних центрів комплектування", — йдеться у повідомленні.

Передавали інформацію про військові та інфраструктурні обʼєкти: СБУ затримала одесита та киянина
Листування підозрюваних у держзраді. Фото: Офіс Генерального прокурора

Чоловіка затримали під час чергового розвідзавдання поблизу однієї з військових частин.

Передавали інформацію про військові та інфраструктурні обʼєкти: СБУ затримала одесита та киянина
Затримання киянина, якого підозрюють у держзраді. Фото: СБУ

Інший підозрюваний був киянином, він збирав інформацію про військові та інфраструктурні об’єкти у центральних районах столиці. Також він декілька разів виїжджав до Полтавської області, де вів розвідку в оточенні об’єктів Нацгвардії.

"Для вчинення диверсій і ракетних обстрілів агент передавав місця дислокації підрозділів Генштабу ЗСУ, військових частин, вузлів залізничного сполучення ТЕЦ", — йдеться у повідомленні.

Передавали інформацію про військові та інфраструктурні обʼєкти: СБУ затримала одесита та киянина
Листування підозрюваних у держзраді. Фото: Офіс Генерального прокурора

Чоловіка затримали у Києві під час виконання одного із завдань на території військової частини. Під час обшуків у затриманих вилучили мобільні телефони з доказами листування з представником російської спецслужби та банківські картки, на які приходили кошти.

Передавали інформацію про військові та інфраструктурні обʼєкти: СБУ затримала одесита та киянина
Переписка підозрюваних у держзраді. СБУ

У СБУ додали, що співробітник ФСБ в Москві та Московській області дистанційно завербував підозрюваних наприкінці січня 2024 року.

Наразі їм повідомлено про підозру у державній зраді — це ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Обох підозрюваних відправили під варту. Їм загрожує довічне ув’язнення.

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