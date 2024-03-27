У Волочиській громаді 26 березня сталася ДТП за участі двох вантажних мікроавтобусів. В результаті зіткнення травмувався 50-річний львів’янин. Наразі слідчі встановлюють усі обставини аварії.

Про це повідомили у поліції Хмельницької області.

За їхньою інформацією, ДТП сталася 26 березня о 16:00 на автодорозі сполученням "Стрий — Знам’янка — Ізварине" поблизу села Бокиївка.

На місці ДТП працюють поліцейські, 26 березня 2024. Поліція у Хмельницькій області

"Зіткнулися два вантажні мікроавтобуси "Renault Master", за кермом одного з яких перебував 52-річний житель Тернопільської області, іншого — 50-річний львів’янин. Внаслідок аварії водій з Львівщини отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до медичного закладу.

Наразі слідчі встановлюють усі обставини події.

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