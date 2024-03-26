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Колов жінок медичною голкою: вінничанина засудили до 6 років позбавлення волі
СудРегіони

Колов жінок медичною голкою: вінничанина засудили до 6 років позбавлення волі

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Судовий процес над чоловіком, якого підозрюють у хуліганстві
Судовий процес над чоловіком, якого підозрюють у хуліганстві. Фото: Вінницька обласна прокуратура

У Вінниці до шести років позбавлення волі засудили чоловіка, який колов жінок медичною голкою. Він травмував 9 місцевих жительок.

Зазвичай чоловік колов жертв у сідниці. А одній із потерпілих наніс ще й множинні важкі проникаючі поранення грудної клітки, які були небезпечними для її життя. Про це повідомили на сайті Вінницької обласної прокуратури.

Крім того, під час санкціонованого обшуку в помешканні чоловіка виявили та вилучили 32 набої калібру 9,0 мм. Дозволів на їх зберігання він не мав.

"Суд визнав обґрунтованими доводи прокурора Вінницької окружної прокуратури та визнав винуватим вінничанина у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 121, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 296 КК України", — йдеться в повідомленні.

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