На території Літинської селищної ради, що на Вінниччині, виявили звалище кісток тварин. Екологи відібрали проби ґрунту, щоб встановити його можливе забруднення.
Про це Суспільному повідомив начальник Державної екологічної інспекції у Вінницькій області Юрій Дубовий.
"В ході проведення перевірки Літинської селищної ради фахівцями інспекції виявлено складування побічних продуктів тваринного походження на рельєфі місцевості – земельній ділянці на площі 1800 м2", — зазначив Дубовий.
Стихійний скотомогильник — це, ймовірно, результат роботи підприємства, яке займається перероблюванням мʼясної продукції, вважає Юрій Дубовий.
"Земельна ділянка належить селищній раді, а поруч знаходиться дане підприємство. Є ймовірність того, що всі рештки з'явилися, через таку діяльність підприємства", — каже Дубовий.
Результати проб ґрунту оприлюднять за 10 днів. Тоді ж і буде підраховано попередню суму збитків, нанесених довкіллю і державі від такої діяльності.
Щоб зафіксувати та встановити обставини порушення, на місце знахідки інспектори викликали поліцію. За цим фактом відкрито кримінальне провадження, повідомила речниця відомства Інна Парфенова.
"Санкція статті передбачає штраф у розмірі 3 тисяч 400 гривень, або ж позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років", — каже Інна Парфенова.