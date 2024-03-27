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Відібрали проби ґрунту та викликали поліцію: на Вінниччині виявили звалище кісток тварин
ЕКОЛОГІЯдовкілляРегіони

Відібрали проби ґрунту та викликали поліцію: на Вінниччині виявили звалище кісток тварин

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На території Літинської селищної ради, що на Вінниччині, виявили звалище кісток тварин. Екологи відібрали проби ґрунту, щоб встановити його можливе забруднення.

Про це Суспільному повідомив начальник Державної екологічної інспекції у Вінницькій області Юрій Дубовий.

"В ході проведення перевірки Літинської селищної ради фахівцями інспекції виявлено складування побічних продуктів тваринного походження на рельєфі місцевості – земельній ділянці на площі 1800 м2", — зазначив Дубовий.

Відібрали проби ґрунту та викликали поліцію: на Вінниччині виявили звалище кісток тварин
Звалище кісток тварин у Літинській громаді на Вінниччині. Фото: ДЕІ Вінниччини

Стихійний скотомогильник — це, ймовірно, результат роботи підприємства, яке займається перероблюванням мʼясної продукції, вважає Юрій Дубовий.

"Земельна ділянка належить селищній раді, а поруч знаходиться дане підприємство. Є ймовірність того, що всі рештки з'явилися, через таку діяльність підприємства", — каже Дубовий.

Результати проб ґрунту оприлюднять за 10 днів. Тоді ж і буде підраховано попередню суму збитків, нанесених довкіллю і державі від такої діяльності.

Відібрали проби ґрунту та викликали поліцію: на Вінниччині виявили звалище кісток тварин
Звалище кісток тварин у Літинській громаді на Вінниччині. Фото: ДЕІ Вінниччини

Щоб зафіксувати та встановити обставини порушення, на місце знахідки інспектори викликали поліцію. За цим фактом відкрито кримінальне провадження, повідомила речниця відомства Інна Парфенова.

"Санкція статті передбачає штраф у розмірі 3 тисяч 400 гривень, або ж позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років", — каже Інна Парфенова.

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