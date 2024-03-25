Який стан води у водогонах Вінниччини

У водогонах Вінниччини стан води задовільний, у криницях — майже критичний. Про це під час брифінгу повідомив генеральний директор обласного центру контролю та профілактики хвороб Ігор Матковський.

За 2023 рік відібрали 15 тисяч проб води з водогонів області, на санітарно-хімічні та бактеріологічні показники.

Для водопостачання використовується річка Південний Буг, артезіанські свердловини та вода з криниць.

"При проведенні аналізу різних проб води відзначили 13% не відповідає санітарно-гівгієнічним нормам, більше 5% не відповідала мікробіологічним, і більше 45% проб води не відповідали як мікробілологічним, так і санітарно-хімічним показникам. Основними причинами забруджнення — недостатнє очищення стічних вод та мінеральних добрив", — розповів Матковський.

Для усунення причин забруднення води, результати аналізів направляються в органи місцевої влади та Держпродспоживслужби, сказав Ігор Матковський.