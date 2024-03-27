НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Зареєстрували петицію про присвоєння звання Героя України загиблому бійцю з Тернопільщини
ПетиціяЗСУРегіони

Зареєстрували петицію про присвоєння звання Героя України загиблому бійцю з Тернопільщини

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Боєць Сергій Побігун
Військовий Сергій Побігун. Фото: Лариса Побігун

На офіційному інтернет-представництві президента України зареєстрували звернення про надання звання Героя України загиблому військовому з Тернопільщини Сергію Побігуну. Петицію зареєструвала дружина бійця Лариса Побігун.

Про це повідомили на сайті офіційного інтернет-представництва президента України.

Чоловік був старшим солдатом, сапером, першого інженерно-саперного відділення, інженерно-саперного взводу, військової частини А 2582.

Військовий брав участь в антитерористичній операції з 2014 року. Воював в Карлівці, Авдіївці, Станиці Луганській, Широкиному. Був призваний під час мобілізації 1 березня 2022 року. Воював на Донецькому, Херсонському та Харківському напрямках.

Загинув 2 жовтня 2022 року внаслідок підриву саморобного вибухового пристрою, під час розмінування маршрутного руху в районі населеного пункту Нижня Журавка, Борівського району, Харківської області.

"Сергій відважно виконував свій обов’язок громадянина України. До останнього подиху був вірним своїм побратимам та державі. Перебуваючи завжди у зонах активних бойових дій, він ніколи не скаржився, що йому важко, навпаки старався підтримувати усіх, переконуючи, що все буде добре. Зрештою, свій обов’язок він виконував чесно, тому й частинку своєї душі назавжди залишив там, на лінії фронту. Я пишаюсь своїм чоловіком, а донька — своїм батьком", — йдеться у повідомленні.

Був нагороджений медаллю "Захиснику України" 14 жовтня 2016 року, орденом "За мужність" ІІІ ступеня від 4 серпня 2022 року та орденом "За мужність" ІІ ступеня (посмертно) від 28 вересня 2023 року.

Петицію зареєстрували 25 березня 2024 року. Станом на сьогодні, 27 березня 2024 року, вона набрала 3 850 голосів з 25 000 необхідних.

Топ дня
Польські фермери блокують "Шегині-Медику"
У пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" тимчасово завершили блокування: що відомо
Шмигаль
Шмигаль прибув у Варшаву для переговорів із Туском
Армія РФ
Генштаб назвав втрати російських окупантів за минулу добу: 780 солдатів, 10 танків і 32 артсистеми
Український військовий
Генштаб: ЗСУ відбили атаки російських окупантів на кількох напрямках. За добу на фронті відбулось 60 бойових зіткнень
Безпілотник
РФ атакувала Харків дронами, Німеччина погодила постачання в Україну боєприпасів — головні новини ранку 28 березня

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
У Запоріжжі Дмитру Бончеву просять присвоїти звання героя України (посмертно)
"Він віддав своє життя, щоб ми жили у вільній країні": Дмитру Бончеву просять присвоїти звання героя України (посмертно)
У Києві зареєстрували петицію з вимогою до влади відкрити усі пішохідні мости
У Києві зареєстрували петицію з вимогою до влади відкрити усі пішохідні мости
Петро Циба
Мати загиблого оборонця Петра Циби з Вінниччини просить присвоїти синові звання Героя України
Демонтований пам'ятник Леніна у Запоріжжі: шляхи використання
Демонтований пам'ятник Леніну в Запоріжжі: чи зможе принести користь українській армії
На початок