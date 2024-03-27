На офіційному інтернет-представництві президента України зареєстрували звернення про надання звання Героя України загиблому військовому з Тернопільщини Сергію Побігуну. Петицію зареєструвала дружина бійця Лариса Побігун.

Про це повідомили на сайті офіційного інтернет-представництва президента України.

Чоловік був старшим солдатом, сапером, першого інженерно-саперного відділення, інженерно-саперного взводу, військової частини А 2582.

Військовий брав участь в антитерористичній операції з 2014 року. Воював в Карлівці, Авдіївці, Станиці Луганській, Широкиному. Був призваний під час мобілізації 1 березня 2022 року. Воював на Донецькому, Херсонському та Харківському напрямках.

Загинув 2 жовтня 2022 року внаслідок підриву саморобного вибухового пристрою, під час розмінування маршрутного руху в районі населеного пункту Нижня Журавка, Борівського району, Харківської області.

"Сергій відважно виконував свій обов’язок громадянина України. До останнього подиху був вірним своїм побратимам та державі. Перебуваючи завжди у зонах активних бойових дій, він ніколи не скаржився, що йому важко, навпаки старався підтримувати усіх, переконуючи, що все буде добре. Зрештою, свій обов’язок він виконував чесно, тому й частинку своєї душі назавжди залишив там, на лінії фронту. Я пишаюсь своїм чоловіком, а донька — своїм батьком", — йдеться у повідомленні.

Був нагороджений медаллю "Захиснику України" 14 жовтня 2016 року, орденом "За мужність" ІІІ ступеня від 4 серпня 2022 року та орденом "За мужність" ІІ ступеня (посмертно) від 28 вересня 2023 року.

Петицію зареєстрували 25 березня 2024 року. Станом на сьогодні, 27 березня 2024 року, вона набрала 3 850 голосів з 25 000 необхідних.