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На Кіровоградщині з 1 квітня діятиме заборона на вилов риби
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На Кіровоградщині з 1 квітня діятиме заборона на вилов риби

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Ілюстративне. Діятиме нерестова заборона на вилов риби. Суспільне Кропивницький

З 1 квітня у Кіровоградській області діятиме нерестоваперіод розмноження риби. заборона на вилов риби.

Про це Суспільному розповіла начальниця відділу іхтіології, регулювання рибальства, меліорації та аквакультури в регіоні Катерина Галь.

Пояснила, весняно-літню заборону вилову риби щороку встановлюють для створення сприятливих умов проходження нересту.

У період нересту забороняється ловити рибу на нерестовищах, в тому числі з берега.

Вилов риби буде заборонений:

  • з 1 квітня по 9 червня на річках області та їх кореневих водах, в придаткових водах річок (протоках і гирлах), озерах, водосховищах;
  • з 8 квітня по 16 червня на Кременчуцькому та Кам’янському водосховищах.

У цей час забороняється ловити рибу з використанням човнів та моторних суден на нерестовищах. Це не стосується транспорту рибоохорони та інших уповноважених органів державної влади.

За словами Катерина Галь, за порушення природоохоронного законодавства передбачена відповідальність за ч. 3 та ч. 4 статті 85 "Порушення правил використання об'єктів тваринного світу". Карається попередженням або штрафом від 170 до 680 гривень.

Окрім штрафу, порушники рибальства муситимуть компенсувати збитки, завдані державі, за незаконно спійману рибу:

  • За одного білого, строкатого товстолоба – 214 гривень,
  • судака – 211 гривень,
  • щуки – 204 гривень,
  • окуня – 186 гривень,
  • ляща – 97 гривень,
  • карася – 93 гривень,
  • краснопірки, бичків – 92 гривень,
  • рака – 196 гривень.

За незаконну риболовлю, залежно від ступеня завданих збитків передбачена кримінальна відповідальність відповідно до статті 249 Кримінального кодексу України. Штраф від 1700 до 3400 гривень або обмеження волі на строк до трьох років.

Про порушення правил рибальства або придбання чи збуту рибу просять повідомляти за телефоном 095 198-75-77.

У Кіровоградській області з 1 листопада по 1 березня тривала заборона на вилов риби та раків на зимувальних ямах.

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