НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Через капітальний ремонт у Чернівцях обмежать проїзд на частині вулиці Руської: схема об'їзду
ДорогиРемонтРегіони

Через капітальний ремонт у Чернівцях обмежать проїзд на частині вулиці Руської: схема об'їзду

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
вулиця руська
На частині вулиці Руської розпочали капремонт. Суспільне Чернівці/Анастасія Лупашку

З 27 березня розпочинають капітальний ремонт вулиці Руської на ділянці від вулиці Зеленої до Січових Стрільців. На період ремонту для автомобілів частково обмежать рух вулицею. За умовами договору роботи мають завершити до грудня.

Про це повідомили на Facebook-сторінці міського департаменту благоустрою.

Автомобілі можуть об'їхати ділянку через вулиці Січових Стрільців, Кишинівську та Зелену. Водночас громадський транспорт курсуватиме без змін.

"Роботи тільки починаються, тому повного перекриття для всього транспорту ще немає. Однак, щоб уникнути заторів через роботу техніки, краще об'їздити. Підрядник намагатиметься проводити роботи так, щоб не перекривати повністю рух", – повідомили у департаменті.

схема об'їзду вулиці Руської
Схема об'їзду ділянки вулиці Руської, яку ремонтують. facebook/Департамент інфраструктури та благоустрою ЧМР

Чому ремонтують цю ділянку вулиці

За інформацією департаменту, на ділянці потрібно замінити мережі, бо деяким з них понад сто років. Опісля відновлять дорожнє покриття, щоб там міг їздити новий транспорт.

"Місто активно закуповує новий громадський транспорт, який не витримає тривалої експлуатації по розбитій вулиці. Нелогічно інвестувати в новий транспорт, а потім витрачати кошти на його постійний ремонт", — написав у Facebook заступник міського голови Василь Зазуляк.

капітальний ремонт вулиці Руської
Через ремонт частини вулиці Руської обмежили рух автомобілів. Суспільне Чернівці/Анастасія Лупашку

Які роботи виконають

Згідно з тендером, роботи виконуватиме компанія "ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР". Це єдина компанія, яка подала тендерну пропозицію. Вартість робіт становить майже 34,9 мільйона гривень.

Згідно з календарним планом за додатковою угодою з підрядником, роботи розпочнуть у березні 2024 року. До серпня підрядник облаштовуватиме каналізаційні, водопровідні мережі, а також мережі електро- та газопостачання. З квітня почнуть улаштовувати покриття доріг та тротуарів.

Читайте Суспільне Чернівці у Telegram: головні новини

Станьте частиною Суспільне Чернівці: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи села. Пишіть нам на пошту редакції новин: [email protected].

Топ дня
Польські фермери блокують "Шегині-Медику"
У пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" тимчасово завершили блокування: що відомо
Шмигаль
Шмигаль прибув у Варшаву для переговорів із Туском
Армія РФ
Генштаб назвав втрати російських окупантів за минулу добу: 780 солдатів, 10 танків і 32 артсистеми
Український військовий
Генштаб: ЗСУ відбили атаки російських окупантів на кількох напрямках. За добу на фронті відбулось 60 бойових зіткнень
Безпілотник
РФ атакувала Харків дронами, Німеччина погодила постачання в Україну боєприпасів — головні новини ранку 28 березня

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
розв'язка на оболоні
На Оболоні частково обмежать рух через будівництво шляхопроводу
Погана дорога на Черкащині
Люди власноруч засипають ями — дорога в селі на Черкащині потребує ремонту. Що каже влада
Ремонт доріг на Чернігівщині
У Прилуках обстежили дороги міста та визначили скільки потребують поточного ямкового ремонту
Дороги на ТОТ Запорізької області
Окупанти планують відремонтувати дороги на ТОТ Запорізької області, щоб спростити собі військову логістику — Галіціна
На початок