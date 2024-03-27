З 27 березня розпочинають капітальний ремонт вулиці Руської на ділянці від вулиці Зеленої до Січових Стрільців. На період ремонту для автомобілів частково обмежать рух вулицею. За умовами договору роботи мають завершити до грудня.

Про це повідомили на Facebook-сторінці міського департаменту благоустрою.

Автомобілі можуть об'їхати ділянку через вулиці Січових Стрільців, Кишинівську та Зелену. Водночас громадський транспорт курсуватиме без змін.

"Роботи тільки починаються, тому повного перекриття для всього транспорту ще немає. Однак, щоб уникнути заторів через роботу техніки, краще об'їздити. Підрядник намагатиметься проводити роботи так, щоб не перекривати повністю рух", – повідомили у департаменті.

Схема об'їзду ділянки вулиці Руської, яку ремонтують. facebook/Департамент інфраструктури та благоустрою ЧМР

Чому ремонтують цю ділянку вулиці

За інформацією департаменту, на ділянці потрібно замінити мережі, бо деяким з них понад сто років. Опісля відновлять дорожнє покриття, щоб там міг їздити новий транспорт.

"Місто активно закуповує новий громадський транспорт, який не витримає тривалої експлуатації по розбитій вулиці. Нелогічно інвестувати в новий транспорт, а потім витрачати кошти на його постійний ремонт", — написав у Facebook заступник міського голови Василь Зазуляк.

Через ремонт частини вулиці Руської обмежили рух автомобілів. Суспільне Чернівці/Анастасія Лупашку

Які роботи виконають

Згідно з тендером, роботи виконуватиме компанія "ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР". Це єдина компанія, яка подала тендерну пропозицію. Вартість робіт становить майже 34,9 мільйона гривень.

Згідно з календарним планом за додатковою угодою з підрядником, роботи розпочнуть у березні 2024 року. До серпня підрядник облаштовуватиме каналізаційні, водопровідні мережі, а також мережі електро- та газопостачання. З квітня почнуть улаштовувати покриття доріг та тротуарів.

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