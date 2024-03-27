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Пішов на війну з братом. На Донеччині загинув військовослужбовець з Івано-Франківщини Петро Сас
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Пішов на війну з братом. На Донеччині загинув військовослужбовець з Івано-Франківщини Петро Сас

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На війні загинув боєць з Івано-Франківщини Петро Сас
На Донеччині поліг боєць з Івано-Франківщини Петро Сас. Фото: Facebook/Рогатинська МТГ

Під час мінометного обстрілу поблизу села Терни Краматорського району на Донеччині 25 березня 2024 року поліг боєць з Рогатинської громади, що на Івано-Франківщині, Петро Сас.

Про смерть земляка повідомили на сторінці громади у Facebook.

Петро Сас народився 22 червня 1977 року в селі Бабухів. Зростав у родині, де виховали трьох дітей. Закінчив школу і здобув освіту в Бурштинському енергетичному технікумі. Служив строковиком в армії. Працював у Рогатинському РЕМ та на підприємстві у Львові.

"Петро Сас був дуже дружним, скромним і спокійним хлопцем. Небагатослівний, та коли говорив, то влучно, до його слів прислухалися. Але в душі Петро все-таки нагадував воїна світла: добрий, чуйний, турботливий син та брат, готовий віддати все заради своїх близьких. Завжди — надійна опора для батьків", — йдеться у дописі.

На фронт Петро Сас пішов 5 червня 2022 року. Його рідний брат служить на Запорізькому напрямку.

Петро Сас був стрільцем 3 стрілецького відділення однієї з військових частин. За сумлінну службу його нагородили "Золотим хрестом".

"Напередодні, 25 березня, захисник ще отримав передачу з дому. Хоч було непросто, знайшов момент, щоб зателефонувати, подякувати за турботу. Але, мабуть, так і не встиг відкрити коробку. Вже наступного дня рідні дізналися, що під час бойового завдання на околицях населеного пункту Терни Петра Саса не стало", — пишуть на сторінці Рогатинської міськради.

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