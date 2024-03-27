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Смертельна ДТП на Хмельниччині: загинули двоє людей
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Смертельна ДТП на Хмельниччині: загинули двоє людей

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У ДТП поблизу села Малашівці загинули двоє людей
У ДТП поблизу села Малашівці загинули двоє людей, 26 березня 2024, Хмельниччина. Інна Глега

Вчора, 26 березня, поблизу села Малашівці, що на Хмельниччині, сталася дорожньо-транспортна пригода. Унаслідок аварії двоє людей загинули.

Про це Суспільне Хмельницький розповіла начальниця сектору комунікації головного управління Національної поліції у Хмельницькій області Інна Глега.

За її словами, дорожньо-транспортна пригода сталася 26 березня близько 18:30 на трасі "Стрий — Ізварине".

"Відбулось зіткнення між автомобілем "Mitsubishi L200" та вантажівкою "MAN" під керуванням 39-річного жителя Вінницької області. У результаті ДТП 19-річний водій легковика та його 15-річний пасажир, жителі Хмельницького району, від отриманих травм загинули на місці події", — пояснила Інна Глега.

Як зазначила начальниця сектору комунікації головного управління Національної поліції у Хмельницькій області, за даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель двох і більше осіб. Кримінального кодексу України й наразі встановлюють усі обставини події.

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