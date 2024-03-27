В яких громадах Хмельниччини завершують опалювальний сезон

У деяких громадах Хмельниччини завершується опалювальний сезон. Згідно з чинним законодавством, опалювальний сезон закінчується, якщо протягом трьох діб середньодобова температура є вищою, ніж +8°C.

У яких громадах Хмельниччини вимикають опалення й коли — читайте в матеріалі Суспільне Хмельницький.

Хмельницький

Відзавтра, 28 березня, подачу тепла в домівки хмельничан і в комунальні заклади громади призупиняють, сказав Суспільне Хмельницький заступник міського голови Василь Новачок.

"Ми не говоримо про завершення опалювального сезону, але, найближчі дні подачу тепла ми призупиняємо. Якщо на наступному тижні температура повітря суттєво знизиться, ми знову ввімкнемо опалення", — говорить Василь Новачок.

Кам'янець-Подільський

У Кам'янці-Подільському 29 березня завершують опалювальний сезон, розповів міський голова Михайло Посітко: "У суботу-неділю синоптики прогнозують +20°C, тож поступово буде припинятися подача тепла в домівки кам'янчан".

За його словами, медичні та освітні заклади будуть і надалі опалюватись. Централізоване гаряче водопостачання в місті не відключатимуть після завершення опалювального сезону, додав Посітко.

Красилів

Як розповіла Суспільне Хмельницький Красилівська міська голова Ніла Островська, в їхній громаді також опалювальний сезон завершується 29 березня.

"Ми бачимо по прогнозу підвищення середньодобової температури повітря, а відтак з п'ятниці ми вимикаємо котельні. Опалювальний сезон завершується у багатоповерхівках, а також у комунальних закладах: садочках, школах, лікарнях. Якщо температура повітря знижуватиметься, опалення в громаді знову увімкнемо", — сказала Ніла Островська.

Старокостянтинів

У Старокостянтинівській громаді вже призупинили опалювальний сезон в домівках, лікарнях, школах й садочках, каже Старокостянтинівський міський голова Микола Мельничук: "Поки тепло і вдень, і вночі ми вимикаємо опалення. Якщо температура повітря знизиться, ми його знову ввімкнемо. Про повне завершення опалювального сезону наразі мова не йде. Все залежить від температури".

Шепетівка

Як розповів Суспільне Хмельницький заступник Шепетівського міського голови Віталій Янушевський, у громаді наразі не прийнято рішення про дострокове припинення опалювального сезону. У понеділок, першого квітня, відбудеться засідання виконкому, де виноситимуть рішення на голосування про припинення подачі тепла в громаді з першого квітня.

Волочиськ

У Волочиській громаді опалювальний сезон планують завершити першого квітня, розповів начальник відділу приватизації, житлово-комунального господарства та комунальної власності Волочиської міськради Михайло Ром. За його словами, у разі суттєвого зниження температури, опалювальний сезон в громаді можуть відновити.

Нетішин

У Нетішинській громаді до кінця цього тижня опалювальний сезон завершувати поки не планують, розповів Суспільне Хмельницький Нетішинський міський голова Олександр Супрунюк.

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