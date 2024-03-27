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Покриють частину витрат на обіди: громади Київщини отримали кошти від ООН на харчування в школах
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Покриють частину витрат на обіди: громади Київщини отримали кошти від ООН на харчування в школах

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Харчування в школах: 41 громада Київщини отримала 14 млн грн від ООН на обіди для учнів
Шкільна їдальня. Фото: Суспільне Кропивницький

111 шкіл Київщини отримали допомогу від Всесвітньої продовольчої програми ООН для забезпечення учнів щоденним гарячим харчуванням. 41 громаді перерахували понад 14 млн грн.

Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

За його словами, кошти від ООН дозволяють покрити частину витрат на забезпечення харчуванням учнів 1-4 класів.

Очільник КОВА нагадав, що восени минулого року обласна влада підписала договір з Всесвітньою продовольчою програмою ООН щодо підтримки щоденних шкільних обідів для 81 школи регіону. У лютому 2024 року перелік шкіл розширили, додавши ще 30 закладів. Загалом програма охоплює понад 25 тисяч дітей Київщини.

Як зазначив Руслан Кравченко, впродовж 2023-2024 навчального року Всесвітня продовольча програма ООН фінансує 30% щоденних гарячих обідів для дітей. За рахунок цих коштів школи можуть або підвищити якість харчування, або зменшити вартість обідів, за яку сплачують батьки.

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