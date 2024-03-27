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Вночі 27 березня в небі над Україною збито 10 із 13 "шахедів" — Повітряні сили
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Вночі 27 березня в небі над Україною збито 10 із 13 "шахедів" — Повітряні сили

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Дрон, шахед
Робота ППО. повітряне командування "Захід"

Уночі 27 березня Силами оборони було збито 10 із 13 ударних дронів типу "Shahed", якими Росія атакувала Україну.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

"Уночі 27 березня 2024 року противник атакував ударними БпЛА типу "Shahed" із Курської області (Росія). Усього було застосовано 13 безпілотників. Збито – 10 у Харківській, Сумській та Київській областях", — йдеться у повідомленні.

За словами Олещука, до відбиття повітряного нападу було залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, а також засоби радіоелектронної боротьби Повітряних Сил та Сил оборони України.

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