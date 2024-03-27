Продавали неіснуючі товари. На Дніпропетровщині викрили трьох ймовірних шахраїв

Трьох жителів Кам'янського, що на Дніпропетровщині, підозрюють у шахрайстві. За даними прокуратури, вони ошукали понад 20 людей з різних регіонів України, продаючи неіснуючі товари.

Про це мовиться у пресрелізі Дніпропетровської обласної прокуратури, який отримало Суспільне.

За повідомленням, підозрювані розміщували на торговельному Інтернет-майданчику та у соціальній мережі оголошення про продаж комп’ютерної техніки, мототранспорту, автозапчастин та дронів за найбільш привабливою ціною.

За товар просили передплату на банківські картки, однак надалі не надсилали його.

Таким чином вони ошукали понад 20 людей з різних областей України на майже 1,2 мільйона гривень.

Слідчі провели понад 20 обшуків за місцями проживання учасників групи. Вилучили банківські карти, комп’ютерну техніку, телефони, сім-картки, чорнові записи, 200 тисяч гривень різною валютою та чотири автомобілі.

Гроші та телефони, які вилучили у підозрюваних. Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Усім трьом учасникам повідомили про підозру за частинами 3 та 4 статті 190 Кримінального кодексу України. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

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