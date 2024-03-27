За добу на війні в Україні армія РФ втратила 1030 солдатів — Генштаб

Станом на ранок 27 березня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 439 190 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1030 військових.
З техніки окупанти РФ втратили:
- танків ‒ 6904 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13216 (+9) од,
- артилерійських систем – 10931 (+27) од,
- РСЗВ – 1019 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 728 (+1) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8578 (+25),
- крилаті ракети ‒ 2015 (+1),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14539 (+41) од,
- спеціальна техніка ‒ 1794 (+5)
Дані уточнюються.