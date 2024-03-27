НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
За добу на війні в Україні армія РФ втратила 1030 солдатів — Генштаб
ГенштабРОСІЯУКРАЇНАЗСУВторгнення Росії в УкраїнуПодії

За добу на війні в Україні армія РФ втратила 1030 солдатів — Генштаб

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Армія РФ
Армія РФ на війні в Україні. Facebook/ГУР Міноборони України

Станом на ранок 27 березня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 439 190 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1030 військових.

З техніки окупанти РФ втратили:

  • танків ‒ 6904 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13216 (+9) од,
  • артилерійських систем – 10931 (+27) од,
  • РСЗВ – 1019 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 728 (+1) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8578 (+25),
  • крилаті ракети ‒ 2015 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 14539 (+41) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1794 (+5)

Дані уточнюються.

Топ дня
Польські фермери блокують "Шегині-Медику"
У пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" тимчасово завершили блокування: що відомо
Шмигаль
Шмигаль прибув у Варшаву для переговорів із Туском
Армія РФ
Генштаб назвав втрати російських окупантів за минулу добу: 780 солдатів, 10 танків і 32 артсистеми
Український військовий
Генштаб: ЗСУ відбили атаки російських окупантів на кількох напрямках. За добу на фронті відбулось 60 бойових зіткнень
Безпілотник
РФ атакувала Харків дронами, Німеччина погодила постачання в Україну боєприпасів — головні новини ранку 28 березня

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
Сили оборони України відбили три атаки РФ на Оріхівському напрямку
На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили три атаки армії РФ — Генштаб
Український військовий
Протягом доби на фронті відбулось майже пів сотні бойових зіткнень — Генштаб
Оперативна інформація за 26 березня: ЗСУ відбили 4 атаки РФ на Оріхівському напрямку
Сили оборони України відбили чотири атаки на Оріхівському напрямку — Генштаб
Українські військові
Протягом доби на фронті відбулось пів сотні бойових зіткнень — Генштаб
На початок