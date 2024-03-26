Троє спортсменів з Луганщини взяли призові місця на чемпіонаті України з богатирського багатоборства та увійшли до складу національної збірної України.

Про це повідомляє Луганська ОДА.

"У Запоріжжі відбувся чемпіонат України з богатирського багатоборства. Спортсмени змагалися у двох вагових категоріях до 105 кг і до 120 кг", — йдеться у повідомленні.

У ОДА додали, що Луганську область представили Олександр Дубовой та Володимир Савостьянов з Кремінної та Дмитро Іголкін з Сєвєродонецька. Всі вони виступали у категорії до 120 кг.

За даними ОДА, Дмитро Іголкін виборов перше місце, Володимир Савостьянов – друге, Олександр Дубовой – третє. За результатами змагань вони потрапили до основного складу збірної України та візьмуть участь у міжнародних змаганнях 2024 року.

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