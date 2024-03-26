У Хмельницькому поліція підозрює 35-річного місцевого жителя у серії розбійних нападів. За інформацією слідчих, чоловік напав на працівницю кав'ярні та, погрожуючи ножем, забрав гроші з каси. Через кілька днів погрожував і продавчині магазину в обласному центрі. За скоєне хмельничанину може загрожувати до 15 років ув’язнення.

Про це Суспільне Хмельницький розповіла начальниця сектору комунікації головного управління Національної поліції у Хмельницькій області Інна Глега.

За її інформацією, обидва розбійні напади підозрюваний вчинив у вечірній час.

"21 березня чоловік зайшов до кав’ярні по вулиці Козацькій в обласному центрі. Приховуючи обличчя за допомогою одягу, він дістав ніж і, погрожуючи ним, вимагав у працівниці закладу гроші. Злякавшись, 22-річна дівчина дістала все, що було в касі, і віддала нападнику, який після цього втік", — розповіла Інна Глега.

Чоловік напав на працівницю магазину та погрожував їй ножем, 23 березня 2024. Фото: Хмельницька обласна прокуратура

Другий напад чоловік вчинив через два дні. Цього разу він зайшов до одного з кондитерських магазинів міста з медичною маскою на обличчі. Коли ж чоловік дістав ніж, 49-річна продавчиня не розгубилась і повідомила, що натисла тривожну кнопку охорони. Після цього нападник втік, каже начальниця сектору комунікації .

"Поліцейські опрацювали відео з камер спостереження та уже наступного дня встановили місцезнаходження нападника. Ним виявився 35-річний місцевий житель. Одяг та ніж, які він заховав після скоєння злочинів, вилучили, а нападника — затримали", — пояснила Інна Глега.

Наразі слідчі оголосили чоловікові підозру за фактом розбій, вчинений в умовах воєнного стану. За скоєне йому може загрожувати до 15 років ув’язнення.

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