Президент присвоїв звання Герой України полеглому підполковнику з Вінниччини

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" полеглому захисникові Ігорю Демчуку, який родом із Вінниччини.

Відповідний указ №175/2024 був опублікований на офіційному інтернет-представництві президента 25 березня.

36-річний підполковник Ігор Демчук був уродженцем села Каришків Вінницької області. Закінчив Національну академію внутрішніх справ, здобув освіту у Національній академії Національної гвардії України.

У 2010 році розпочав військову кар’єру у Західному територіальному управлінні Національної гвардії України. Пропрацював там 13 років. Обіймав посади від стрільця стрілецького батальйону до командира першої групи спеціального призначення окремого загону спеціального призначення. Під час проходження служби отримав військове звання "майор".

З 2014 року неодноразово виконував бойові завдання. За сумлінне виконання військового обов’язку був нагороджений орденом "За мужність" третього ступеня та особистою зброєю. У загиблого залишилися дружина та двоє синів.