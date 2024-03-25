Бійцю із Гніванської громади на Вінниччині Олександру Ганчуку посмертно присвоїли орден "За мужність" ІІІ ступеня. Його вручили родині загиблого захисника — дружині Тетяні та сину Артему.

Про це йдеться на сайті Гніванської територіальної громади.

Нагороду полеглому військовому вручили "За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі".

Олександр Ганчук народився 19 серпня 1983 року в Гнівані. Навчався в загальноосвітній школі у Ворошилівці, потім закінчив політехнічний технікум.

Ніс строкову службу в Повітряних військах, а з початком АТО в Україні пішов захищати незалежність держави. Після повномасштабного вторгнення РФ Олександр знову був призваний для захисту східних рубежів країни у Бахмутському напрямку.

Виконуючи бойові завдання загинув під час артилерійського обстрілу 5 грудня 2022 року.