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Родині загиблого захисника з Вінниччини Олександра Ганчука вручили орден "За мужність" ІІІ ступеня
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Родині загиблого захисника з Вінниччини Олександра Ганчука вручили орден "За мужність" ІІІ ступеня

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Вручення ордену "За мужність" ІІІ ступеня
На фото полеглий військовий Олександр Ганчук та його дружина Тетяна розом із сином Артемом. Фото: Гніванська територіальна громада

Бійцю із Гніванської громади на Вінниччині Олександру Ганчуку посмертно присвоїли орден "За мужність" ІІІ ступеня. Його вручили родині загиблого захисника — дружині Тетяні та сину Артему.

Про це йдеться на сайті Гніванської територіальної громади.

Нагороду полеглому військовому вручили "За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі".

Олександр Ганчук народився 19 серпня 1983 року в Гнівані. Навчався в загальноосвітній школі у Ворошилівці, потім закінчив політехнічний технікум.

Ніс строкову службу в Повітряних військах, а з початком АТО в Україні пішов захищати незалежність держави. Після повномасштабного вторгнення РФ Олександр знову був призваний для захисту східних рубежів країни у Бахмутському напрямку.

Виконуючи бойові завдання загинув під час артилерійського обстрілу 5 грудня 2022 року.

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