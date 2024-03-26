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Останки трьох людей виявили у Чугуївському районі на Харківщині: ймовірно, під час окупації підірвалась родина
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Останки трьох людей виявили у Чугуївському районі на Харківщині: ймовірно, під час окупації підірвалась родина

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чугуївський район
Місце, де знайшли тіла. Поліція Харківської області

Рештки трьох тіл знайшли між селами Граковим та Мосьпановим під час розмінування території.

Про це 26 березня повідомили у поліції Харківщини.

"Попередньо, злочин стався в 2022 році під час окупації населеного пункту. Чоловік з дружиною та сином їхали автівкою і підірвалися на вибуховому пристрої. Від отриманих травм вони померли на місці. Для встановлення осіб загиблих та причин їхньої смерті призначена судово-медична експертиза. У родича загиблих відібрано зразки ДНК", — йдеться у повідомленні.

Останки трьох людей виявили у Чугуївському районі на Харківщині: ймовірно, під час окупації підірвалась родина
Рештки людини, які знайшли у Чугуївському районі на Харківщині, березень 2024 року. Поліція Харківської області

Кримінальне провадження відкрили за статтею про порушення законів та звичаїв війни.

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